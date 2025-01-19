소프트웨어 개발은 전통적으로 계획, 코딩, 테스트, 배포라는 선형적인 경로를 따릅니다. 수십 년 동안 보안은 수천 줄의 코드가 이미 작성된 테스트 단계에서만 고려 대상이 되었습니다.

SSDLC는 소프트웨어 개발 라이프사이클(SDLC)의 첫날부터 모든 단계에 보안을 임베딩함으로써, 이러한 전통적인 접근 방식에 도전합니다. SSDLC는 흔히 요구 사항 정의, 분석, 기획, 설계, 개발, 문서화, 테스트, 배포, 유지보수의 9단계로 구성됩니다.

팀은 먼저 기능적 요구 사항과 함께 보안 문제를 논의하고, 개발자는 검증된 입력 및 인증 표준을 사용하여 보안 코드를 작성합니다. 테스트는 릴리스 직전이 아니라 종종 자동화된 코드 후기를 통해 지속적으로 실행됩니다.

보안을 개발 프로세스 초기에 배치하는 이러한 "시프트 레프트" 접근 방식은 조직이 소프트웨어를 구축하는 방식을 혁신하는 데 도움이 될 수 있습니다. 테스트 중에 “이게 안전한가요?”라고 묻는 대신에 팀은 코드 첫 줄을 작성하기 전에 "어떻게 이걸 안전하게 만들 수 있을까요?"라고 묻습니다.

예를 들어, 은행 애플리케이션의 경우를 생각해 보세요. 기존 개발에서는 사전 출시 테스트 중에 SQL 인젝션 취약점을 발견하면 개발자가 수백 개의 파일에 걸쳐 데이터베이스 상호 작용을 다시 작성해야 할 수 있습니다. SSDLC를 사용하다면 설계, 빌드 및 테스트 전반에 걸쳐 보안 검사가 실행되기 때문에 팀이 해당 취약점을 조기에 감지할 가능성이 훨씬 더 높습니다.

최근 데이터는 이러한 사전 예방적 접근 방식이 중요한 이유를 잘 보여 줍니다. 최근의 소프트웨어 공급망 보안 연구에 따르면, 소프트웨어 공급망 공격은 불과 3년 만에 1300% 급증했습니다.1

SSDLC는 조직을 보호하기 위해 이러한 사이버 공격 과 다른 공격에 대해 조직을 보호할 수 있습니다. 취약점을 조기에 발견할 수록 수정은 간단하고 비용은 줄어듭니다. 또한 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA)과 같은 규정을 준수하는 데 도움이 될 수 있습니다.