소프트웨어 구성 분석(SCA)이란 무엇인가요?

SCA 툴은 소프트웨어의 소스 코드를 스캔하여 데이터를 데이터베이스에 수집하고, 이를 알려진 취약점 데이터베이스와 비교하며 업데이트 또는 라이선스 문제를 점검한 뒤 보고서를 생성합니다.

소프트웨어 구성 분석은 독점 구성 요소와 컨테이너 이미지 등 다양한 소프트웨어 요소를 스캔할 수 있지만, 주로 오픈 소스 라이브러리를 분석하는 데 사용됩니다. 오픈 소스 구성 요소는 거의 모든 최신 코드베이스에 어느 정도 포함되어 있으며, 해당 코드의 취약점이 공개되어 있기 때문에 오픈 소스 소프트웨어를 최신 상태로 유지하고 투명하게 관리하는 것이 특히 중요합니다.

SCA 툴은 출처가 불분명한 소프트웨어 구성 요소에서 발생하는 보안 취약점 위험, 서로 다른 오픈 소스 라이선스 간의 호환성 문제, 그리고 오픈 소스 라이브러리에 대한 문서화나 지원이 불완전하거나 부족한 문제를 관리합니다.

소프트웨어 구성 분석은 소프트웨어 개발 프로세스와 IT 운영을 통합하는 클라우드 네이티브 DevOps 파이프라인의 일부입니다. SCA는 개발과 운영에 보안을 통합하는 DevSecOps 파이프라인의 일부로서 조직의 보안 태세를 지원합니다. SCA 툴은 통합 개발 환경(IDE)에 배포되어 개발 과정에서 실시간으로 코드 분석을 제공합니다.

SCA는 정적 애플리케이션 보안 테스트(SAST), 동적 애플리케이션 보안 테스트(DAST), 그리고 의존성 스캐닝과 같은 다른 취약점 스캐닝 방식과는 차이가 있습니다.

IT 팀은 종종 SCA 툴을 사용하여 소프트웨어 자재 명세서(SBOM)를 생성합니다.SBOM은 규정 준수 및 공급망 보안을 위해 소프트웨어 제품의 모든 구성 요소, 라이브러리 및 모듈을 기계 판독 가능한 형식으로 나열합니다. 또한 SBOM은 SCA 스캐닝 정책을 더욱 정교하게 수립하는 데 활용될 수 있습니다.

International Data Corporation의 조사에 따르면 2024년 기준 직원 수 100명 이상의 기업 중 93%가 오픈 소스 소프트웨어를 사용하고 있으며, 이는 SCA 솔루션에 대한 광범위한 수요를 보여줍니다.1