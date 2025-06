종속성 매핑이란 무엇인가요?

요즘의 IT 환경에는 다양한 유형의 소프트웨어, 하드웨어, 네트워크 디바이스, 가상화 기술이 공존하며 온프레미스 인프라와 클라우드 환경이 함께 사용됩니다. 이러한 모든 시스템을 식별하고 종속성을 이해하는 것은 조직이 IT 에코시스템을 간소화하고 최적화하는 데 도움이 되는 중요하지만 어려운 프로세스입니다.



이 프로세스는 조직이 즉각적인 수정이 필요한 취약점과 독립적인 프로세스가 더 유리할 수 있는 비효율성을 발견하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 조직은 의사 결정을 개선하고 한 구성 요소의 오류나 문제가 나머지 IT 에코시스템에 어떤 영향을 미치는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 종속성 매핑에는 일반적으로 Gantt 차트와 같은 시각화를 통해 전체 IT 환경에서 IT 자산을 시각적으로 표현하는 것이 포함됩니다.

종속성은 서비스 대 애플리케이션과 같은 다양한 유형의 IT 구성 요소 간의 종속성인 수직적 종속성이거나 애플리케이션 대 애플리케이션과 같은 유사한 구성 요소 간의 종속성인 수평적 종속성일 수 있습니다.

종속 에코시스템에서는 버그 또는 코드 오작동이 있는 소프트웨어와 같이 한 구성 요소의 인시던트 또는 문제가 전체 종속성 체인을 위험에 빠뜨리고 전체 시스템에서 중단을 초래할 수 있습니다. 이를 흔히 "종속성 지옥"이라고 합니다. 조직은 종속성이 어떻게 작동하는지 이해하고 불필요한 종속성을 제거하여 이러한 시나리오를 최소화하려고 노력합니다.

임시 또는 수동 프로세스를 통해 종속성을 식별하는 것은 IT 팀 구성원이 시스템의 복잡성을 완전히 이해할 수 있다는 보장이 없는 길고 시간이 많이 걸리는 프로세스일 수 있습니다. 이러한 이유로 조직에서는 종종 종속성 매핑 도구 및 자동화를 사용하여 애플리케이션, 데이터 및 작업 간의 관계를 시각화합니다.

관측 가능성 관행의 핵심 구성 요소인 종속성 매핑은 현대 엔터프라이즈 IT 서비스의 상호 의존성을 고려할 때 점점 더 중요해지고 있습니다. 관측 가능성은 조직이 성능 최적화와 더 빠르고 자동화된 문제 식별 및 해결을 위해 분산 애플리케이션을 시각화하는 데 도움이 됩니다.

종속성 매핑은 IT 프로젝트 관리 및 변화 관리의 중요한 구성 요소이며, 조직은 진행 중인 프로젝트와 조직의 변화를 효과적으로 관리하기 위해 시스템이 상호 작용하고 서로 의존하는 방식을 알아야 합니다.