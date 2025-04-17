AI가 모든 것을 기억할 때

이제 ChatGPT는 사용자가 누구인지 기억할 수 있으며 이러한 단순한 업그레이드가 우리가 인공지능과 관계를 맺는 방식을 바꿀 수도 있습니다.
OpenAI가 메모리 기능을 출시함으로써 광범위하게 사용되는 AI 어시스턴트가 상호작용 전반에서 정보를 지속적으로 기억할 수 있게 된 것은 이번이 처음입니다. 이 기능은 옵트인 기능이지만 이는 더 광범위한 변화를 보여줍니다. AI 시스템이 사용자를 학습한 내용을 시간이 지나도 유지하도록 설계되고 있기 때문입니다. 그 목표는 상호작용을 더욱 원활하고 관련성 높으며 효율적으로 만드는 것입니다. 그러나 AI에 메모리를 구축하는 것은 개인정보 보호, 투명성, 그리고 사용자가 가지는 통제 수준과 같은 보다 근본적인 질문을 제기합니다.
IBM Research의 수석 연구원인 Payel Das는 IBM Think와의 인터뷰에서 "메모리는 AI를 보다 적응력 있고 유용하며 인간과 유사하게 만드는 데 있어 중요한 단계입니다. AI 메모리는 특히 지속 메모리와 에피소드 메모리 모듈 같은 메커니즘과 결합될 때 더 높은 정확성과 적응성을 제공할 수 있습니다."라고 말합니다.
종종 주관적이고 선택적으로 작동하는 인간의 기억과 달리 AI 메모리는 신경망이나 외부 데이터베이스 내에 정보를 구조적으로 저장하는 기술적 아키텍처입니다. 지속 메모리는 사용자의 직함과 같은 장기적인 사실을 보존하는 반면 에피소드 메모리는 최근의 상호작용이나 맥락 정보를 저장합니다.
OpenAI의 메모리 구현은 사용자가 저장된 내용을 확인하고 삭제할 수 있도록 해 일정 수준의 통제권을 제공합니다. Anthropic과 Google DeepMind를 포함한 다른 기업들도 유사한 기능을 개발하고 있습니다. 실행 방식은 다르지만 방향성은 같습니다. 메모리는 차세대 AI의 기본 기능으로 자리 잡아가고 있습니다.
이 기능을 옹호하는 이들은 이러한 기능이 AI를 정적인 단발 응답 시스템에서 벗어나게 하는 데 핵심적이라고 주장합니다. 메모리 기능이 탑재된 어시스턴트는 시간의 흐름에 따라 대화를 이어가고 미해결된 작업에 대한 후속 조치를 취하며 개인별 선호에 맞춰 응답을 최적화할 수 있습니다. 고객 지원, 교육, 의료 등 실제 사용 사례에서는 이러한 지속성이 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
IBM은 기업 관점에서 이러한 가능성을 탐구하고 있습니다. “우리는 기업의 보안 표준에 부합하는 방식으로 장기 메모리를 연구하고 있습니다. 지속 및 에피소드 메모리에 대한 우리의 연구는 어떤 정보가 보존되고 어떻게 사용되는지를 사용자에게 명확하게 알리고 통제할 수 있도록 하는 데 초점을 맞추고 있습니다.”라고 Das는 설명합니다.
그럼에도 불구하고 이러한 방향이 위험이 전혀 없다고 보는 사람만 있는 것은 아닙니다. NYU 스턴 경영대학원의 교수이자 오랜 기간 데이터 거버넌스 분야를 연구해 온 전문가인 Vasant Dhar는 이러한 흐름을 더 큰 변화 양상의 일부로 보고 있습니다.
Dhar는 IBM Think와의 인터뷰에서 “지금 상황은 마치 무법지대와 같습니다. 기업들은 명확한 규칙 없이 데이터를 쓸어 담고 있고 사용자는 실제로 행사할 수 있는 통제권이 거의 없습니다.”라고 말합니다. 그는 메모리 기능이 감시와 동의와 관련된 기존의 위험을 한층 심화시킬 수 있다고 경고합니다. “예측을 더 잘할 수 있게 될수록 그 모델의 가치는 더 높아집니다. 한마디로 말하면 지금 상황이 이런 구조입니다.”
Dhar는 과거 Facebook과 Google 같은 플랫폼에서 행동 추적을 통해 콘텐츠와 광고를 정교화했던 개인화 흐름과 현재 상황을 연결해서 바라봅니다. 그러나 AI에서는 사용자 입력이 훨씬 더 미묘한 양상을 띱니다. 대화는 클릭보다 훨씬 더 많은 정보를 드러낼 수 있고 더 오래 지속될 수도 있습니다.
“물론 사용자들은 우려해야 합니다. 하지만 사용자들이 무엇을 할 수 있을까요? 그냥 꺼 버릴 수 있을까요? 설령 그렇게 한다고 해도 정말 꺼졌는지 어떻게 알 수 있을까요?”라고 Dhar는 묻습니다.
그 영향은 사용자가 통제할 수 있는 범위를 넘어섭니다. Dhar는 메모리 기능이 모델 자체의 성격에도 영향을 줄 수 있다고 경고합니다. 일부 아키텍처에서는 사용자와의 상호작용을 단순히 기억하는 데서 끝나지 않고 기반이 되는 모델을 재학습하거나 조정하는 데 활용됩니다.
“어떤 면에서 LLM 자체가 하나의 메모리 시스템처럼 동작합니다. 가중치 내에 사용자 상호작용에서 비롯된 잠재적 패턴을 포함해 축적된 지식이 인코딩되기 때문입니다. “이 장기 메모리는 단순한 사실 정보에 그치지 않고 사용자에 관한 정보와 사용자가 모델에 했던 말까지도 포함할 수 있습니다.”라고 Dhar는 설명합니다.
이는 여러 민감한 질문들을 제기합니다. 무엇을 학습 데이터로 보아야 할까요? 개인별 메모리를 분리된 형태로 유지할 수 있을까요? 아니면 더 넓은 범위의 모델 행동에까지 영향을 미치게 될까요?
Das는 IBM이 이러한 구분을 매우 신중하게 다루고 있다고 강조합니다. “기업은 자사 고유 정보나 개인 정보가 의도치 않게 공용 시스템으로 유출되지 않는다는 확신을 가질 수 있어야 합니다. IBM의 메모리 설계는 이러한 우선순위를 분명히 반영하고 있습니다.”라고 그녀는 설명합니다.
Das에 따르면 일부 연구자들은 메모리를 디지털 메모처럼 읽고 편집할 수 있는 블록 단위로 구성하는 인터페이스를 연구하고 있습니다. 또 다른 연구자들은 중요도나 참조 빈도에 따라 메모리가 암묵적으로 관리되는 시스템을 개발하고 있습니다.
Das는 “투명성과 인지적 부담 사이에는 상충 관계가 존재합니다. 메모리에 대한 가시성이 지나치게 높으면 사용자가 부담을 느낄 수 있습니다. 반대로 가시성이 너무 낮으면 신뢰가 훼손됩니다.”라고 말합니다.
메모리는 AI의 추론 방식에도 영향을 미칠 수 있습니다. 지속 메모리 기능이 있으면 시스템은 더 장기적인 워크플로 전반에서 작동하고 변화하는 사용자 요구에 한층 유연하게 대응할 수 있습니다. 이는 교육, 심리 치료, 만성 질환 관리와 같은 분야에서 새로운 가능성을 열 수 있습니다.
그러나 전문가들은 메모리 기능이 본질적으로 정확성과 공정성을 높여 준다고 가정해서는 안 된다고 경고합니다. 시스템이 정보를 잘못 기억하거나 편향된 상호작용이 그대로 보존되면 그 문제는 누적되어 심화될 수 있습니다.
규제 기관들도 대응을 시작하고 있습니다. EU의 AI 법안에는 데이터 저장과 메모리 기능과 관련해 투명성 및 이용자 권리를 보장하는 조항이 포함되어 있습니다. 미국에서는 FTC가 기업들이 AI 환경에서 개인 데이터를 처리하는 방식에 대해 우려를 표명했습니다.
이 상황을 지켜보는 이들은 상당수의 사용자가 실제로 무슨 일이 벌어지는지 제대로 인지하지 못하고 있다고 말합니다. “사람들은 AI가 자신들을 위해 일한다고 생각하지만 실제로는 AI가 사람들로부터 데이터를 수집하는 단계로 접어들고 있습니다.”라고 Dhar는 말합니다.
이러한 우려에도 불구하고 업계에서는 여전히 많은 기회를 보고 있습니다. “이는 매우 흥미로운 방향입니다.”라고 Das는 강조합니다. “핵심은 메모리 기능을 책임 가능하고 설명 가능하게 만들며 인간의 가치에 부합하도록 설계하는 것입니다. 그것이 앞으로 우리가 풀어야 할 과제입니다.”
