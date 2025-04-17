AI가 모든 것을 기억할 때

이제 ChatGPT는 사용자가 누구인지 기억할 수 있으며 이러한 단순한 업그레이드가 우리가 인공지능과 관계를 맺는 방식을 바꿀 수도 있습니다.

OpenAI가 메모리 기능을 출시함으로써 광범위하게 사용되는 AI 어시스턴트가 상호작용 전반에서 정보를 지속적으로 기억할 수 있게 된 것은 이번이 처음입니다. 이 기능은 옵트인 기능이지만 이는 더 광범위한 변화를 보여줍니다. AI 시스템이 사용자를 학습한 내용을 시간이 지나도 유지하도록 설계되고 있기 때문입니다. 그 목표는 상호작용을 더욱 원활하고 관련성 높으며 효율적으로 만드는 것입니다. 그러나 AI에 메모리를 구축하는 것은 개인정보 보호, 투명성, 그리고 사용자가 가지는 통제 수준과 같은 보다 근본적인 질문을 제기합니다.

IBM Research의 수석 연구원인 Payel Das는 IBM Think와의 인터뷰에서 "메모리는 AI를 보다 적응력 있고 유용하며 인간과 유사하게 만드는 데 있어 중요한 단계입니다. AI 메모리는 특히 지속 메모리와 에피소드 메모리 모듈 같은 메커니즘과 결합될 때 더 높은 정확성과 적응성을 제공할 수 있습니다."라고 말합니다.

종종 주관적이고 선택적으로 작동하는 인간의 기억과 달리 AI 메모리는 신경망이나 외부 데이터베이스 내에 정보를 구조적으로 저장하는 기술적 아키텍처입니다. 지속 메모리는 사용자의 직함과 같은 장기적인 사실을 보존하는 반면 에피소드 메모리는 최근의 상호작용이나 맥락 정보를 저장합니다.

OpenAI의 메모리 구현은 사용자가 저장된 내용을 확인하고 삭제할 수 있도록 해 일정 수준의 통제권을 제공합니다. Anthropic과 Google DeepMind를 포함한 다른 기업들도 유사한 기능을 개발하고 있습니다. 실행 방식은 다르지만 방향성은 같습니다. 메모리는 차세대 AI의 기본 기능으로 자리 잡아가고 있습니다.

이 기능을 옹호하는 이들은 이러한 기능이 AI를 정적인 단발 응답 시스템에서 벗어나게 하는 데 핵심적이라고 주장합니다. 메모리 기능이 탑재된 어시스턴트는 시간의 흐름에 따라 대화를 이어가고 미해결된 작업에 대한 후속 조치를 취하며 개인별 선호에 맞춰 응답을 최적화할 수 있습니다. 고객 지원, 교육, 의료 등 실제 사용 사례에서는 이러한 지속성이 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

IBM은 기업 관점에서 이러한 가능성을 탐구하고 있습니다. “우리는 기업의 보안 표준에 부합하는 방식으로 장기 메모리를 연구하고 있습니다. 지속 및 에피소드 메모리에 대한 우리의 연구는 어떤 정보가 보존되고 어떻게 사용되는지를 사용자에게 명확하게 알리고 통제할 수 있도록 하는 데 초점을 맞추고 있습니다.”라고 Das는 설명합니다.