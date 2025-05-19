오픈 소스 AI란 무엇인가요?

소프트웨어가 오픈 소스로 간주되려면 누구나 원하는 대로 소스 코드를 사용, 연구, 수정 및 재배포할 수 있어야 하며, 일반적으로 무료로 제공되어야 합니다. 그러나 오픈 소스 AI의 범위는 오픈 소스 소프트웨어보다 훨씬 넓습니다.

AI 시스템에는 AI 모델 자체뿐만 아니라 학습에 사용되는 데이터 세트, 모델 가중치 및 매개변수, 소스 코드도 포함됩니다. 이 소스 코드에는 학습 데이터 필터링 및 처리 코드, 모델 학습 및 테스트 코드, 모든 지원 라이브러리, 모델 실행을 위한 추론 코드가 포함되어 있습니다. 이러한 모든 구성 요소는 오픈 소스 AI 약관을 준수하고 해당 조건에 따라 제공되어야 합니다.

OSI의 오픈 소스 AI 정의는 개인 식별 정보(PII)와 같은 공유할 수 없는 비공개 교육 데이터를 제외하는 것을 허용합니다.3 이러한 유형의 데이터에 대해서는 출처, 특성 및 범위, 데이터 수집 및 선택 방법, 레이블 지정 절차, 데이터 처리 및 필터링 방법을 포함한 자세한 설명을 제공해야 합니다.4