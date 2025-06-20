프로그래밍이 가능한 미래: 생성형 컴퓨팅이 소프트웨어를 재창조하는 방법

Cox는 이 순간이 컴퓨팅의 이전 시대와 비교된다고 말합니다. 1980년대에 MVC(Model-View-Controller)와 같은 소프트웨어 디자인 패턴이 도입되면서, 개발자는 로직과 인터페이스를 분리하여 애플리케이션 구축을 위한 모듈식 재사용 가능한 기반을 만들 수 있게 되었습니다. 그는 생성형 컴퓨팅도 비슷한 변곡점이 될 수 있다고 생각합니다.

"우리는 패턴을 찾아낼 것입니다."라고 그는 말합니다. “MVC가 UI 개발에서 어디에나 있는 것처럼, LLM을 오케스트레이션하기 위한 프레임워크를 보게 될 것입니다. 이는 소프트웨어 스택의 새로운 계층의 시작입니다."

그러한 구조에 대한 비전은 생성형 컴퓨팅 운동의 많은 부분을 뒷받침합니다. 개발자는 대규모 언어 모델의 모든 뉴런을 이해하려고 노력하는 대신, 기업의 제약 조건에 맞는 가드레일을 구축합니다. "우리는 책임을 만들어냅니다."라고 Puri는 말합니다.

Cox는 투명성이 단순성을 의미할 필요는 없다고 말합니다. "자동차의 엔진은 복잡합니다."라고 그는 말합니다. "하지만 안전한 외피 안에 내장되어 있습니다. 무언가가 고장 나면 절차가 있습니다. 이것이 바로 우리가 원하는 AI의 모습입니다. AI는 수수께끼가 아니라, 엔지니어링입니다."

기술적으로 이는 모델의 의사 결정의 중간 단계를 노출하는 것을 의미합니다. 생성형 컴퓨팅에 사용되는 런타임은 로그를 생성하고 메타데이터를 첨부하고 모든 단계에서 유효성 검사를 수행할 수 있습니다.

"설명은 하나의 기능입니다."라고 Cox는 말합니다. "사후 고려 사항이 아닙니다."

이미 IBM의 Granite 모델은 이러한 종류의 모듈식 오케스트레이션을 지원하도록 조정되었습니다. 이 모델은 빠르고 메모리 효율적인 추론에 최적화되어 있어, 하나의 대규모 프롬프트 대신 여러 개의 작은 쿼리를 수행할 수 있습니다. 따라서 런타임 기반 접근 방식에 매우 적합합니다.

"이는 빌딩 블록이라고 생각할 수 있습니다."라고 Puri는 말합니다. "한 번에 모든 작업을 수행하려고 하는 대신 특정 하위 작업을 위해 여러 번 호출합니다. 더 빠르고, 더 저렴하고, 더 안정적입니다."

혜택은 기술적 측면뿐만 아니라 조직적 측면에서도 얻을 수 있습니다. 한 파일럿 프로젝트에서 기업 고객은 생성형 컴퓨팅을 사용하여 문서 분류 파이프라인을 구축했습니다. 법률 개요를 요약할 때 하나의 프롬프트에 의존하는 대신 분류, 세분화, 추출, 검증, 위험 평가, 요약, 서식 지정, 검토 및 승인의 9단계로 작업을 나누었습니다.

"각 단계가 격리되고 모니터링되었습니다."라고 Cox는 말합니다. "문제가 발생하면 재시도하거나 수정할 수 있습니다. 단 하나의 프롬프트로는 이 작업을 수행할 수 없었습니다."

Puri는 이러한 구조가 표준이 될 것이라고 믿습니다. "우리는 LLM을 엔드투엔드 마법처럼 생각하지 않고 이를 인프라로 취급할 것입니다."라고 그는 말했습니다. "개발자를 대체하는 것이 아닙니다. 새로운 도구를 제공하는 것입니다."

Cox는 이러한 도구 중 하나가 특수 모델 함수가 런타임에 직접 노출되어 더 심층적인 통합과 실시간 적응을 가능하게 하는 새로운 개념의 LLM 내장 기능이라고 말합니다. "모델 작동 방식을 변경하는 어댑터를 부착할 수 있습니다."라고 그는 말합니다. "이를 통해 어조를 바꾸고, 위험을 줄이고, 할루시네이션을 즉각적으로 감지할 수도 있습니다."

이러한 발전은 소프트웨어 작성 방식을 변화시킬 수 있습니다. Cox는 런타임 오케스트레이션 템플릿, 프롬프트를 검증하는 단위 테스트, 모델 동작을 추적하는 버전 관리 시스템을 포함하는 IDE를 상상합니다.

"소프트웨어 엔지니어는 새로운 기술을 배워야 할 것입니다."라고 그는 말합니다. "하지만 입력, 아웃풋, 정확성, 관측 가능성 등 기본은 여전히 존재합니다. 우리는 소프트웨어 엔지니어링을 포기하지 않습니다. 우리는 이를 업그레이드하고 있습니다."

연구자들은 생성형 컴퓨팅이 현재의 틈새 사용 사례를 넘어 확장될 것으로 예상합니다. 이 분야가 성숙함에 따라 새로운 추상화 계층, 새로운 표준 및 새로운 직무 역할이 등장할 것입니다.

그는 잠시 말을 멈춥니다. "우리는 이러한 시스템을 지능적으로 만드는 방법을 10년 동안 배웠습니다."라고 그는 말합니다. "이제 우리는 그들에게 행동하는 방법을 가르쳐야 합니다."