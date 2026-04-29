治理框架明确企业为确保云服务使用安全、透明且契合整体业务目标，所设立的全部角色职责与技术管控措施。治理框架充当云的“内部规则”。它们明确规定了谁有权创建或删除资源、必须落实哪些安全措施、团队如何进行成本管控，以及企业如何持续遵守法律法规要求。

云治理框架基于一系列治理组件构建而成，其初衷也正是为了适配和解决这些治理组件相关的管理需求。这些组件包括：

成本管控 ，目的是控制云支出。





，目的是控制云支出。 安全治理 ，旨在防止云系统及其存储的数据遭到滥用或误用。





，旨在防止云系统及其存储的数据遭到滥用或误用。 访问治理 ，用于管控人员可访问哪些资源、以及可执行哪些操作。





，用于管控人员可访问哪些资源、以及可执行哪些操作。 合规治理 ，确保遵守《通用数据保护条例》(GDPR) 和《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 等法规。





，确保遵守《通用数据保护条例》(GDPR) 和《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 等法规。 运营治理 ，目的是维护系统的可靠性和可见性。





，目的是维护系统的可靠性和可见性。 数据治理，目的是规定数据的分类、存储、移动和删除方式。

云平台只需轻点几下，就能轻松创建各类资产和资源的新实例。没有明确的防护措施，这些环境中无序支出、安全漏洞和运营混乱的风险将大幅增加。

云治理框架通过制定政策（成文规则）、流程（规则的执行方式）、管控措施（落地规则的技术机制）以及权责清晰的角色分工（明确人员权限与职责），有效防范此类问题的发生。

归根结底，云治理的目标是让组织充分享受云服务带来的便利，同时通过落实安全与权责管控措施，降低各类相关风险。