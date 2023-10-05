云成本管理（也称为云成本优化或云成本治理）是管理和减少企业总体云支出的过程。
企业越来越多地借助云服务来管理运营和 IT 基础设施，这标志着摆脱速度和便携性欠佳状况的系统转型。但是，云迁移具备一定复杂性。
虽然云服务提供极高的应用可扩展性和灵活性，但通常采用按使用付费的定价模式，企业根据使用量（即存储、数据传输和计算能力）来承担成本。如果不仔细监控和管理，云账单可能会迅速膨胀并失控。
市场研究表明，到 2026 年，企业在公共云服务方面的支出将突破 1 万亿美元。1尽管企业云计算支出存在显著浪费，且多数组织表示在管理云支出方面举步维艰，但大多数大型企业（员工人数超过 1,000 人）预计未来几年将增加云投资。2
云成本管理试图解决采用云计算技术时经常出现的预算编制效率低下问题。如果有效实施，云成本管理策略将使 FinOps 团队能够主动识别和消除浪费性支出、扩展云资源并自动执行成本控制策略。
云成本管理工具使云成本管理更上一层楼。Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform、Kubernetes 和 IBM® Cloud 等领先的云服务供应商均提供成本控制功能，例如：
一般来说，云服务供应商为客户提供 4 种成本模式：
即用即付模式也称为按需模式，根据云使用情况向客户收费，通常按小时（但有时也按分钟或秒）收费。
这种模式为用户提供了极大的灵活性和扩展能力，对于规模较小、不太复杂的业务而言，是一种实用的解决方案。然而，随着组织的发展，需要更广泛的云资源，即用即付模式可能会变得过于昂贵。
在订阅模式下，不论使用情况如何，客户每月或每年都会支付固定费用，在特定时段内购买一套服务。这种模式在 SaaS 解决方案中很常见，通常由工作量可预测的大型企业使用。
云供应商会为用户提供在一定期限内（通常为一到三年）以超低折扣价预留实例的服务。在预留实例模式下，供应商按容量（而不是实例数量）收费，因此非常适合可以预测工作量的企业，以及那些准备长期使用云平台的企业。预留实例的成本通常只是按需云服务的一小部分。
现货实例允许客户竞标云供应商基础设施中未使用的容量，前提是了解供应商可以随时中断或收回此类实例。与按需服务相比，这种模式通常提供最优惠的折扣，最适合短期、高负荷处理以及不会受到中断负面影响的流程。
理想情况下，云成本管理结合了教育、治理、使用预测、软件工具和持续实时监控，是所有企业云管理策略的关键组成部分。
围绕云成本开展宣传和教育自然会成为确保所有利益相关者（尤其是参与配置、部署和运营云服务的利益相关者）了解其决策的财务影响的第一步。
针对云定价模式和成本管理工具等主题的财务教育计划（例如培训、网络研讨会、成功案例、用例回顾等）可帮助团队成员学习宝贵的节约成本技能。
使用云财务管理工具对于优化云支出和确定优化领域也至关重要。IBM® Turbonomic 平台等云成本管理工具可提供有关使用模式和成本趋势的洞察分析、降低成本的建议以及成本和资源分配、预测和优化功能。
负载平衡、适度调整和自动扩展等流程可用于更有效地利用云资源和支出：
负载平衡是将进入的流量平均分配给可用资源的过程。
适度调整是指调整实例类型和大小，以满足工作量容量和性能要求的过程。过度配置会产生不必要的成本，而配置不足则会影响应用程序的功能，适度调整有助于企业均衡相互竞争的优先事项，从而优化应用程序性能和云支出。
自动扩展可以动态扩展资源，以满足不可预测或不断变化的工作量需求。
成功的云成本管理策略应包含 FinOps 流程和人员。FinOps 是一门不断发展的云财务管理学科，结合了财务与 DevOps 实践，有助于企业在混合和多云环境中推广财务问责制。
采用 FinOps 方法进行云成本管理有助于确保业务利益相关者做出数据驱动的云支出明智决策。鉴于庞大的云环境在财务方面的复杂性，FinOps 可帮助企业培养全员参与的协作文化，优先考虑云成本管理，并最终实现云业务价值的最大化。
云成本管理使企业能够就资源使用和云管理做出明智的财务决策。采用云成本管理的其他主要优点包括：
云成本管理使企业能够最大限度地利用节省云成本的机会，帮助确保资源分配流程高效，企业只需支付所需服务的费用。
企业还可以利用云成本管理确保其云使用情况符合更广泛的企业指标和财务目标。
大多数云成本管理工具均提供全面的资源监控功能，帮助团队消除浪费，提高成本节约率，并确保其云基础设施得到充分（高效）使用。
通过使用先进的资源标记机制，团队可以将成本分配给特定部门、项目或团队，从而提高资源使用的可见性和问责制。
这种透明度有助于培养成本意识文化，促进负责任地使用云。
围绕云服务的使用和支出制定一系列政策、程序和指南，使企业及其产品符合内部和外部法规。
通过实时监控、成本控制措施和基于云的灵活性，释放 IBM Power 系统的潜能。通过集中式云控制台获取对系统性能的关键洞察分析、减少资源消耗并确保运营效率。
通过实时监控、成本控制措施和基于云的灵活性，了解 IBM Power 系统的潜能。通过集中式云控制台获取对系统性能的关键洞察分析、减少资源消耗并确保运营效率。
IBM Cloud 是专为受监管行业设计的企业云平台，提供 AI 就绪、安全的混合解决方案。
利用 IBM 的云咨询服务发掘新功能并提升业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加快数字化转型并优化性能。
利用 AI 驱动的自动化技术控制云的成本和性能。IBM Turbonomic 提供了持续优化功能，可确保您的应用程序无论在何处运行，始终发挥最佳性能。
1 Exostellar raises USD 15 million to help companies optimize their cloud spend，TechCrunch+，2023 年 9 月 13 日。
2 Cloud service inefficiencies drain IT budgets，Help Net Security，2023 年 9 月 27 日。