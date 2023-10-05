企业越来越多地借助云服务来管理运营和 IT 基础设施，这标志着摆脱速度和便携性欠佳状况的系统转型。但是，云迁移具备一定复杂性。



虽然云服务提供极高的应用可扩展性和灵活性，但通常采用按使用付费的定价模式，企业根据使用量（即存储、数据传输和计算能力）来承担成本。如果不仔细监控和管理，云账单可能会迅速膨胀并失控。

市场研究表明，到 2026 年，企业在公共云服务方面的支出将突破 1 万亿美元。1尽管企业云计算支出存在显著浪费，且多数组织表示在管理云支出方面举步维艰，但大多数大型企业（员工人数超过 1,000 人）预计未来几年将增加云投资。2

云成本管理试图解决采用云计算技术时经常出现的预算编制效率低下问题。如果有效实施，云成本管理策略将使 FinOps 团队能够主动识别和消除浪费性支出、扩展云资源并自动执行成本控制策略。

云成本管理工具使云成本管理更上一层楼。Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform、Kubernetes 和 IBM® Cloud 等领先的云服务供应商均提供成本控制功能，例如：