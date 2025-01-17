核心区别在于，数据主权是一个法律概念，而数据驻留是一个地理类别。但这两个概念密切相关。
数据驻留通常决定了数据主权。例如，如果一家企业将数据存储在爱尔兰的数据中心，则该数据也位于爱尔兰。由于数据位于爱尔兰，因此爱尔兰对其拥有主权。公司必须遵守所有数据保护法、数据隐私法和爱尔兰政府规定的其他监管要求。
尽管如此，居住地并不是决定谁拥有数据司法管辖权的唯一因素。其他因素，例如数据最初在哪里收集或与谁相关，也可能发挥作用。
数据主权和数据驻留是当今组织的重要数据治理概念。企业收集和处理的数据比以往任何时候都多，他们经常使用云计算和软件即服务 (SaaS) 应用程序来执行此类作业。
其结果是国际数据流大幅增加。企业可能会从一个国家或地区的人员收集数据，将其存储在第二个国家或地区的数据中心，并使用在第三个国家或地区运行的基于云的应用程序进行处理。数据可能必须满足这些地点的不同法律要求。
组织需要牢牢掌握数据在其生命周期的每个阶段的存储位置，以及在每个区域中必须遵循的规则。企业可能会因违反当地数据法律而受到重罚。
数据存储位置是指数据的物理位置。如果存储或处理数据的数据中心、服务器或其他机器实际位于特定的国家、州或地方，则可称数据位于该地方。
由于企业的数据可以多次移动，因此单个组织的数据可能存在多个位置。
假设一家企业总部设在美国，收集美国消费者的个人数据，并将数据存储在美国的服务器上。显然，这些数据位于美国。
现在假设该组织使用 SaaS 应用程序来处理这些数据，并且该应用程序的服务器位于加拿大。传输到加拿大服务器进行处理的任何数据现在可能都位于加拿大，并且可能受加拿大数据法的管辖。
数据驻留要求通常源于组织的内部政策要求或合同承诺，独立于任何对数据本地化的监管要求。
但是，组织并不总是能够选择其数据的驻留位置。一些地区的法律提出了数据本地化要求，规定组织必须在特定位置保存或处理其数据。
虽然这两个术语有时可以互换使用，但它们指的是两个不同的概念。数据驻留描述了数据的存放位置。数据本地化是指将数据保留在创建数据的位置（即，保留在本地）的法律要求。
一些国家或地区有数据本地化要求，根据此类要求，组织必须将在该国家或地区创建的数据保留在该国家或地区境内。这些要求的范围从仅在该国家或地区保留数据副本到禁止将数据传输到该国家或地区之外。
数据主权是指数据受生成或处理所在国家或地区法律的约束。如果一个国家或地区对某条数据拥有“主权”，则意味着该国家或地区对该数据拥有合法管辖权，包括为了国家安全的目的。
数据主权通常由居住地决定。如果数据驻留在某个地方，则通常受该地方的法律约束。
一些数据主权法跟随数据，无论数据移动到何处，都适用数据。例如，欧盟 (EU) 的《通用数据保护条例》(GDPR) 可适用于在欧盟以外持有或处理的数据，如果该数据与欧盟居民有关。
因此，不仅数据所在的位置具有相关性，而且数据的收集位置或相关人员也具有相关性。
就像数据可以有多个存储位置一样，它也可以属于多个主权国家。例如，驻留在欧盟国家或地区的数据必须遵守该国家或地区的当地法律和欧盟范围内的 GDPR。
数据主权要求可能有所不同：
不遵守当地数据法可能会导致罚款或其他法律处罚。它还可能造成声誉损害。如果组织无视数据隐私法规，客户可能会将业务转移到其他地方。
数据驻留和数据主权要求可以影响组织做出有关其收集的数据类型、使用数据的方式及其构建的 IT 基础架构的决策。
今天，组织从世界各地的更多数据源（Web 应用程序、业务系统、物联网设备）收集更多类型的数据（客户数据、运营数据、交易数据）。许多组织使用云服务来进行数据存储、处理、分析和其他关键工作量。
当数据在组织的与云连接的 IT 基础设施中移动时，它可以跨越多个边界。无论数据流向何处，都可能会受到新法律的约束。与云服务提供商合作时，组织需要了解数据在哪里进行存储、备份和处理。
企业可能会选择与那些基础设施位于同一地点的公有云提供商合作。某些组织依赖于私有云，且硬件始终位于所需的位置。
许多组织采用混合多云方法，使用多个公有云和私有云环境及提供商。这种混合多云方法可以帮助组织构建遵守不同地点的不同数据法所需的基础架构。
云端数据驻留和主权的复杂性促进了主权云的发展，主权云是一种旨在帮助组织遵守不同地区的法律和监管要求的云计算。
一些组织选择本地部署数据系统，而不是云存储和处理。将数据保留在本地有助于减少某些合规性问题，但这些安排也可能比云成本高昂，且可扩展性较差。
一些国家或地区要求组织采取某些措施来保护数据，例如应用特定的访问控制和威胁检测技术。
虽然防止未经授权访问敏感信息已经是大多数组织的首要任务，但数据驻留和主权可能决定他们必须采取的具体数据安全措施。
一些数据法规定了组织可以如何处理他们拥有的数据。
例如，有些法律禁止使用敏感数据，除非满足特定的限制条件。有些法律赋予人们对其个人数据的相当大的权利，包括应要求删除数据的权利。
受这些法律管辖的组织必须建立机制，确保数据得到合理使用，并确保消费者能够轻松行使自己的权利。
数据驻留和主权要求可能会对人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 工作负载产生影响。
一些国家限制在某些类型的数据上使用AI。例如，欧盟AI 法案禁止诸如社交评分系统和 AI 系统利用某些漏洞，例如由于年龄或残疾而造成的漏洞。
此外，如今很少有组织从头开始构建自己的 AI 模型。许多公司使用第三方提供商提供并托管在云端的 AI 系统。与其他云服务一样，这些系统也会带来同样的复杂性。
对安全使用 AI 的担忧导致人们对主权 AI 的兴趣与日俱增，即各国为开发自己的人工智能系统和在其境内管理AI所做的努力。
AI 治理工具可以帮助组织更好地了解和控制 AI 在其 IT 堆栈中的部署方式和位置。通过提高可见性和控制力，能够确保其 AI 和 ML 应用程序在遵守相关法规的同时创造价值。
免责声明：客户负责确保对所有适用法律和法规的合规性。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品确保客户遵循任何法律或法规。
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