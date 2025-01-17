核心区别在于，数据主权是一个法律概念，而数据驻留是一个地理类别。但这两个概念密切相关。

数据驻留通常决定了数据主权。例如，如果一家企业将数据存储在爱尔兰的数据中心，则该数据也位于爱尔兰。由于数据位于爱尔兰，因此爱尔兰对其拥有主权。公司必须遵守所有数据保护法、数据隐私法和爱尔兰政府规定的其他监管要求。

尽管如此，居住地并不是决定谁拥有数据司法管辖权的唯一因素。其他因素，例如数据最初在哪里收集或与谁相关，也可能发挥作用。

数据主权和数据驻留是当今组织的重要数据治理概念。企业收集和处理的数据比以往任何时候都多，他们经常使用云计算和软件即服务 (SaaS) 应用程序来执行此类作业。

其结果是国际数据流大幅增加。企业可能会从一个国家或地区的人员收集数据，将其存储在第二个国家或地区的数据中心，并使用在第三个国家或地区运行的基于云的应用程序进行处理。数据可能必须满足这些地点的不同法律要求。

组织需要牢牢掌握数据在其生命周期的每个阶段的存储位置，以及在每个区域中必须遵循的规则。企业可能会因违反当地数据法律而受到重罚。