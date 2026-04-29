O que é governança de nuvem?

As estratégias de governança de nuvem ajudam as empresas a enfrentar os desafios comumente associados à adoção da nuvem, incluindo complexidade, gerenciamento da superfície de ataque, TI invisível e gerenciamento de custos.

Em geral, a adoção da nuvem tem sido uma vantagem para as empresas. Os serviços de nuvem permitem que as equipes de desenvolvimento e operações aumentem ou reduzam rapidamente os recursos para atender à demanda (em vez de construir um hardware excessivo para lidar com a capacidade máxima), aumentando a flexibilidade dos ambientes de TI. Eles ajudam os desenvolvedores a provisionar a infraestrutura em minutos, o que acelera o processo de criação, teste e implementação de novas aplicações e serviços.

Os provedores de serviços de nuvem também projetam frequentemente suas plataformas com recursos de redundância e recuperação de desastres que aumentam a disponibilidade do sistema em todas as regiões.

No entanto, a computação em nuvem não está isenta de desafios.

Os ambientes de nuvem são inerentemente complexos, com a maioria das empresas implementando serviços de nuvem em ambientes de nuvem híbrida e multinuvem massivos e geograficamente dispersos.

O serviço de nuvem também adiciona mais endpoints voltados para a Internet, (aplicações web, interface de programação de aplicativos (APIs) e balanceadores de carga, a um ambiente de TI, o que expande significativamente a superfície de ataque. Superfícies de ataque maiores criam mais oportunidades para problemas de segurança e violações de dados. De acordo com o relatório do custo das violações de dados de 2025 da IBM, 30% das violações de dados envolvem dados distribuídos em vários ambientes.

Muitas vezes, funcionários e departamentos podem criar suas próprias ferramentas em nuvem sem aprovação, o que incentiva o crescimento descontrolado de serviços sem uma estrutura de propriedade clara ou práticas de gestão adequadas. Esse fenômeno, chamado de "proliferação da nuvem", torna quase impossível que as equipes vejam cada ativo, carga de trabalho, fluxo de dados e identidade pelas nuvens, data centers e regiões. Fica difícil manter a visibilidade do que está acontecendo nos sistemas em nuvem e gerenciar os gastos com a nuvem.

Quase metade (44%) de todas as empresas tem visibilidade limitada sobre seus gastos com nuvem. As fontes de dados não gerenciadas (dados ocultos) que proliferam em ambientes de nuvem extensos são alvos atraentes para os cibercriminosos, portanto, a expansão da nuvem também pode criar riscos e vulnerabilidades consideráveis de segurança de dados.

E como os ambientes de nuvem exigem que os dados atravessem plataformas e serviços descentralizados, pode ser difícil aplicar protocolos de criptografia e controles de acesso adequados a cada componente.

As iniciativas de governança de nuvem ajudam as empresas a criar uma fonte única da verdade para as políticas e melhores práticas de nuvem, o que permite uma tomada de decisão baseada em dados mais clara. As equipes podem definir diretrizes e controles de segurança consistentes em todos os ambientes de nuvem. As mesmas regras são aplicadas a todos os recursos da nuvem, e a postura de segurança geral do ambiente de TI fica mais forte.

A governança permite que as empresas padronizem como os ambientes são criados, quem é o proprietário do quê e como as alterações são feitas, para que diferentes equipes possam usar os recursos de nuvem aprovados com segurança e facilidade. Um modelo de governança forte também esclarece as funções e responsabilidades para a tomada de decisão na nuvem. Se algo der errado com uma carga de trabalho na nuvem, todos sabem qual usuário é responsável por lidar com o problema. Essa maior padronização e clareza das funções ajuda a aumentar a eficiência operacional entre os departamentos.

A governança em nuvem apoia o monitoramento centralizado e a geração de relatórios sobre o uso da nuvem, oferecendo aos usuários maior visibilidade dos ambientes em nuvem. Essas funcionalidades ajudam as empresas a rastrear os gastos com a nuvem, mapear os custos para pessoas ou ações específicas e otimizar os orçamentos de nuvem ao longo do tempo.

Além disso, as estruturas de governança de nuvem podem ajudar as organizações a garantir que os investimentos em nuvem proporcionem um valor mensurável, em vez de apenas adicionar mais tecnologia de ponta à arquitetura.

A incorporação de tecnologias novas e emergentes em um ambiente de TI tem benefícios consideráveis, mas essas tecnologias devem servir a um propósito claro. A boa governança exige que as equipes vinculem as decisões de nuvem diretamente aos resultados de negócios e articulem a proposta de valor de novos investimentos antes de expandir os serviços de nuvem, o que incentiva a otimização de custos.

As organizações costumam usar soluções de governança de nuvem para implementar frameworks de governança de nuvem. Essas soluções abrangem uma variedade de ferramentas avançadas de gerenciamento de nuvem que automatizam práticas de governança e a aplicação de políticas.A ampla funcionalidade das soluções de governança de nuvem ajuda a reduzir a complexidade da governança de nuvem, permitindo que as empresas simplifiquem a aplicação em todo o ecossistema de TI.