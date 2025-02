Os requisitos de residência e soberania de dados podem ter implicações para as cargas de trabalho de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).

Alguns países restringem certos usos de IA em certos tipos de dados. Por exemplo, a Lei de IA da UE proíbe práticas como sistemas de pontuação social e sistemas de IA que exploram certas vulnerabilidades, como aquelas devido à idade ou deficiência.

Além disso, poucas organizações hoje criam seus próprios modelos de IA a partir do zero. Muitas usam sistemas de IA de fornecedores terceirizados, hospedados na nuvem. Esses sistemas podem apresentar as mesmas complexidades de outros serviços de nuvem.

As preocupações com o uso seguro da IA levaram a um interesse crescente na IA soberana, ou seja, os esforços que os países empreendem para desenvolver seus próprios sistemas de IA e governá-la dentro de suas fronteiras.

As ferramentas de governança de IA ajudam as organizações a ter mais visibilidade e controle sobre como e onde a IA é implementada em seus stacks de TI. Com isso, suas aplicações de IA e ML podem gerar valor e ainda cumprir as regulamentações vigentes.

Aviso: O cliente é responsável por garantir o cumprimento de todas as leis e regulamentações aplicáveis. A IBM não oferece orientação jurídica nem declara ou garante que seus serviços ou produtos garantirão a conformidade do cliente com qualquer lei ou regulamentação.