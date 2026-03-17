Qu’est-ce que le codage sécurisé ?

Le codage sécurisé, également appelé programmation sécurisée, est la pratique consistant à écrire du code source capable de se défendre contre les cyberattaques provenant d’acteurs malveillants. Intégrer la sécurité dans le code permet de limiter les vulnérabilités et de concevoir des logiciels suffisamment robustes et résilients pour résister aux cybermenaces.

La programmation sécurisée est un élément essentiel du cycle de développement logiciel sécurisé (SSDLC). Contrairement au SDLC traditionnel où la sécurité n’entre en ligne de compte qu’au cours de la phase de test, le SSDLC intègre la cybersécurité à chaque étape du processus de développement logiciel. La sécurité du code n’est pas une question secondaire, un complément optionnel ou un aspect distinct : c’est un élément essentiel de la conception de logiciels sécurisés.

Le codage sécurisé fait également partie de la sécurité des applications. Alors que la programmation sécurisée se concentre sur l’intégration de la cybersécurité dans le code, la sécurité des applications couvre un large éventail de mesures de sécurité, des protections matérielles aux défenses logicielles, et couvre l’ensemble du SDLC.

L’exploitation des vulnérabilités est devenue la principale cause d’attaques, selon le rapport X-Force Threat Intelligence Index 2026 d’IBM. L’adoption d’une approche plus proactive et préventive, telle que le codage sécurisé, permet de détecter les menaces avant qu’elles ne s’aggravent.