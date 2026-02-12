Les outils SCA fonctionnent en analysant le code source du logiciel, en le collectant dans une base de données, en le comparant à des bases de données de vulnérabilités connues, en vérifiant les mises à jour ou les problèmes de licence, puis en produisant un rapport.

Bien que l'analyse de la composition des logiciels puisse porter sur tous les types d'éléments logiciels, y compris les composants propriétaires et les images de conteneurs, elle est le plus souvent utilisée pour analyser les bibliothèques open source. Les composants open source sont inclus dans une certaine mesure dans presque toutes les bases de code modernes, et comme les vulnérabilités de leur code sont connues de tous, il est particulièrement important de maintenir les logiciels open source à jour et transparents.

Les outils SCA permettent de gérer les risques liés aux vulnérabilités de sécurité des composants logiciels d'origine inconnue, aux problèmes de compatibilité entre les différentes licences open-source et à la documentation ou à l'assistance incomplète ou insuffisante pour les bibliothèques open-source.

L'analyse de la composition des logiciels fait partie du pipeline DevOps cloud-native qui intègre le processus de développement de logiciels aux opérations informatiques. Les SCA soutiennent également la posture de sécurité d' une organisation dans le cadre du pipeline DevSecOps, qui intègre la sécurité au développement et aux opérations. Les outils SCA peuvent être déployés dans un environnement de développement intégré (IDE), qui fournit une analyse du code en temps réel pendant le processus de développement.

Le SCA diffère des autres formes d'analyse de vulnérabilité telles que les tests statiques de sécurité des applications (SAST), les tests dynamiques de sécurité des applications (DAST) et l'analyse des dépendances.

Les équipes informatiques utilisent souvent les outils SCA pour générer une nomenclature logicielle (SBOM). Le SBOM répertorie tous les composants, bibliothèques et modules d’un produit logiciel dans un format lisible par une machine pour la conformité et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Les SBOM peuvent également documenter les politiques d’analyse SCA.

Selon les données d’enquête de l’International Data Corporation, 93 % des entreprises comptant au moins 100 employés utilisaient des logiciels open source en 2024, soulignant ainsi le besoin généralisé de solutions SCA.1