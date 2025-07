Qu’est-ce qu’une nomenclature logicielle (SBOM) ?

Les équipes de développement logiciel ont commencé à utiliser des SBOM (Software Bills of Materials ou nomenclatures logicielles) il y a plus de dix ans pour gérer les bibliothèques open source et les dépôts tiers. Les préoccupations en matière de cybersécurité ont placé les SBOM au premier plan après que de grandes attaques sur la chaîne d’approvisionnement ont révélé des failles critiques. La faille SolarWinds de 2020 a vu des attaquants insérer du code malveillant dans des mises à jour logicielles de confiance, affectant 18 000 organisations, dont plusieurs agences gouvernementales. Peu après, la vulnérabilité Log4j de 2021 a été dévoilée, affectant des centaines de millions d’appareils dans le monde et révélant davantage comment des composants compromis peuvent menacer des systèmes entiers.

Ces cyberattaques ont mis en lumière une dure réalité : les organisations, y compris les agences fédérales, manquaient de visibilité sur les composants et les dépendances de leurs systèmes logiciels. Ce manque de visibilité complique l’évaluation des risques cyber et rend la réponse aux menaces peu efficace. L’urgence de la menace a incité la Maison-Blanche à prendre des mesures décisives. Le décret 14028 a imposé des SBOM pour tout achat de logiciels fédéraux en mai 2021.

La National Telecommunications and Information Administration (NTIA) a établi les éléments minimum pour les SBOM que les fournisseurs de logiciels doivent respecter lorsqu’ils vendent à des entités de gouvernement. En septembre 2024, le CISA a publié un document intitulé « Framing Software Component Transparency », qui développe ces exigences minimales et fournit des conseils plus détaillés sur la mise en œuvre et la gestion du SBOM dans l’écosystème logiciel.



Cette directive fédérale sert désormais de modèle pour la transparence des logiciels dans tous les secteurs d’activité. Par exemple, dans le secteur des services financiers, la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS) version 4.0 inclut des exigences en matière de gestion des stocks de logiciels pour protéger les systèmes de paiement et remédier aux vulnérabilités. Dans le domaine de la santé, la FDA exige des SBOM pour les dispositifs médicaux, tandis que l’International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) recommande leur utilisation pour protéger les dispositifs médicaux et les systèmes de données des patients.

Ces recommandations et lignes directrices reflètent une tendance plus large vers l’adoption des SBOM dans le secteur privé. Gartner prévoit qu’en 2025, 60 % des organisations développant ou achetant des logiciels d’infrastructure critique exigeront des SBOM, contre moins de 20 % en 2022. Cette adoption est poussée par la nécessité : une analyse récente montre que plus de 90 % des applications logicielles modernes contiennent des dépendances open source, et que 74 % d’entre elles incluent des dépendances à haut risque. Les entreprises utilisent de plus en plus les SBOM pour satisfaire aux exigences de conformité, valider les composants tiers et traiter les vulnérabilités de sécurité dès leur découverte.