Qu’est-ce qu’une évaluation des risques de cybersécurité ?

Avec un coût moyen mondial des violations de données atteignant 4,88 millions de dollars en 20241, une évaluation des risques de cybersécurité est devenue cruciale.

Les entreprises s'appuient de plus en plus sur des opérations numériques et sur l'intelligence artificielle (IA), mais seulement 24 % des initiatives en IA générative sont sécurisées.1 L'évaluation permet aux organisations d'identifier les risques pesant sur leurs données, leurs réseaux et leurs systèmes. À une époque où les cyberattaques sont plus fréquentes et sophistiquées que jamais, cette évaluation leur permet de prendre des mesures proactives pour atténuer ou réduire ces risques.

Il est essentiel de réaliser régulièrement des évaluations des cyber-risques afin de maintenir à jour le profil de risque d'une organisation, en particulier lorsque ses réseaux et systèmes évoluent. Ces évaluations aident également à prévenir les violations de données et les temps d’arrêt des applications, garantissant ainsi le bon fonctionnement des systèmes internes et des interfaces client.

Une approche proactive de la cybersécurité permet également de développer un plan de réponse et de récupération en cas de cyberattaque potentielle, renforçant ainsi la résilience de l'organisation. Cette approche permet aussi d'identifier des opportunités d'optimisation, en renforçant la gestion des vulnérabilités et en assurant la conformité avec des normes telles que la HIPAA ou la PCI DSS. Une conformité solide est essentielle pour éviter les sanctions juridiques et financières.

En protégeant les informations critiques, les organisations renforcent la sécurité des données, maintiennent la continuité des activités et protègent leur avantage concurrentiel. En fin de compte, les évaluations des risques de sécurité sont un élément clé du cadre global de gestion des risques de cybersécurité d'une organisation, offrant un modèle pour les évaluations futures et garantissant des processus reproductibles, même en cas de rotation du personnel.