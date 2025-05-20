L’histoire de l’architecture des applications révèle un schéma constant de décomposition en composants de plus en plus intelligents.

Années 1990 : applications monolithiques

Les systèmes à code unique ont dominé l’informatique d’entreprise, ce qui a créé d’importants défis opérationnels :

Les déploiements nécessitaient des cycles de tests étendus

La mise à l’échelle exigeait une duplication complète du système

Les changements dans un domaine risquaient de perturber des fonctions non liées

Les cycles de développement s’étendaient sur des mois ou des années

Début des années 2000 : architecture orientée services (SOA)

L’architecture orientée services s’attaque aux limites du monolithisme en décomposant les applications en services adaptés aux besoins de l’entreprise :

Nouvelle architecture améliorant la réutilisation et les capacités d’intégration

Les services sont restés relativement lourds

La complexité de l’orchestration a créé des systèmes fragiles

Les cycles de développement étaient mesurés en mois

Années 2010 : microservices

L’architecture de microservices divise les applications en unités plus petites, pouvant être déployées de manière indépendante :