Le développement logiciel suit traditionnellement un parcours linéaire : planification, code, test, déploiement. Pendant des décennies, la sécurité n’a été prise en compte qu’au cours de la phase de test, après que des milliers de lignes de code ont été écrites.

Le SSDLC remet en question cette approche traditionnelle en intégrant la sécurité dans toutes les phases du cycle de développement logiciel (SDLC) dès le premier jour. Il est souvent organisé en neuf phases : exigences, analyse, planification, conception, développement, documentation, essais, déploiement et maintenance.

Les équipes commencent par discuter des problèmes de sécurité et des exigences fonctionnelles, tandis que les développeurs rédigent du code sécurisé en utilisant des entrées validées et des normes d’authentification. Les tests s’exécutent en continu, et pas seulement avant la publication, souvent par le biais de révisions de code automatisées.

Cette approche « shift left » (déplacer la sécurité plus tôt dans le processus de développement) peut contribuer à transformer la façon dont les entreprises conçoivent leurs logiciels. Au lieu de demander : « Est-ce sécurisé ? » pendant les tests, les équipes se demandent « comment en garantir la sécurité ? » avant d’écrire la première ligne de code.

Prenons l’exemple d’une application bancaire. Le développement traditionnel peut découvrir une vulnérabilité d’injection SQL pendant les tests de pré-lancement, ce qui oblige les développeurs à réécrire les interactions avec la base de données dans des centaines de fichiers. Avec le SSDLC, les équipes sont bien plus susceptibles de détecter cette vulnérabilité plus tôt, car des contrôles de sécurité sont effectués tout au long de la conception, de la création et des tests.

Les données récentes montrent pourquoi cette approche proactive est importante. Selon une récente étude sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, les attaques contre la chaîne d’approvisionnement logiciel ont augmenté de 1 300 % en seulement trois ans1.

Le SSDLC peut aider à protéger les entreprises contre ces cyberattaques et d’autres menaces en détectant les vulnérabilités plus tôt, lorsque les correctifs sont les plus simples et les moins coûteux. Cela peut également aider à maintenir la conformité avec des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).