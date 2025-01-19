Le cycle de développement logiciel sécurisé (SSDLC) intègre la sécurité à chaque phase du processus de développement logiciel plutôt que de réaliser des tests de sécurité lors de phases ultérieures.
Le développement logiciel suit traditionnellement un parcours linéaire : planification, code, test, déploiement. Pendant des décennies, la sécurité n’a été prise en compte qu’au cours de la phase de test, après que des milliers de lignes de code ont été écrites.
Le SSDLC remet en question cette approche traditionnelle en intégrant la sécurité dans toutes les phases du cycle de développement logiciel (SDLC) dès le premier jour. Il est souvent organisé en neuf phases : exigences, analyse, planification, conception, développement, documentation, essais, déploiement et maintenance.
Les équipes commencent par discuter des problèmes de sécurité et des exigences fonctionnelles, tandis que les développeurs rédigent du code sécurisé en utilisant des entrées validées et des normes d’authentification. Les tests s’exécutent en continu, et pas seulement avant la publication, souvent par le biais de révisions de code automatisées.
Cette approche « shift left » (déplacer la sécurité plus tôt dans le processus de développement) peut contribuer à transformer la façon dont les entreprises conçoivent leurs logiciels. Au lieu de demander : « Est-ce sécurisé ? » pendant les tests, les équipes se demandent « comment en garantir la sécurité ? » avant d’écrire la première ligne de code.
Prenons l’exemple d’une application bancaire. Le développement traditionnel peut découvrir une vulnérabilité d’injection SQL pendant les tests de pré-lancement, ce qui oblige les développeurs à réécrire les interactions avec la base de données dans des centaines de fichiers. Avec le SSDLC, les équipes sont bien plus susceptibles de détecter cette vulnérabilité plus tôt, car des contrôles de sécurité sont effectués tout au long de la conception, de la création et des tests.
Les données récentes montrent pourquoi cette approche proactive est importante. Selon une récente étude sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, les attaques contre la chaîne d’approvisionnement logiciel ont augmenté de 1 300 % en seulement trois ans1.
Le SSDLC peut aider à protéger les entreprises contre ces cyberattaques et d’autres menaces en détectant les vulnérabilités plus tôt, lorsque les correctifs sont les plus simples et les moins coûteux. Cela peut également aider à maintenir la conformité avec des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).
Il existe généralement neuf phases SSDLC, qui suivent de près le modèle SDLC tout en intégrant chacune des considérations de sécurité :
Les équipes discutent des capacités du logiciel fini, en définissant dès le début tant les exigences de sécurité que les exigences fonctionnelles. Par exemple, elles peuvent mettre en œuvre le chiffrement des champs de données sensibles et établir des contrôles d’accès basés sur les rôles (RBAC). Cette discussion porte sur les risques potentiels en matière de sécurité et sur les exigences de conformité, telles que les obligations en matière de protection des données fixées par le RGPD.
Les entreprises quantifient les vulnérabilités potentielles et cartographient leur environnement de menaces en planifiant les scénarios les plus défavorables plutôt que les hypothèses les plus optimistes. Par exemple, une application de santé pourrait analyser les risques liés aux violations de données des patients, aux attaques par ransomware et aux menaces internes, en planifiant des réponses pour chacun de ces scénarios.
Les équipes de sécurité et les parties prenantes définissent les rôles, allouent les ressources et définissent les bases de référence autorisées en fonction de l’impact potentiel sur l’entreprise. Cette planification permet de prioriser les vulnérabilités à haut risque tout en respectant les délais de développement. Cela permet également de budgétiser les outils de sécurité et la formation avant la phase de codage.
La phase de conception implique la modélisation des menaces, c’est-à-dire une analyse systématique des vulnérabilités de sécurité potentielles de l’architecture planifiée. Cette pratique permet de s’assurer que la conception sécurisée est intégrée dans le schéma directeur du système, de la meilleure plateforme à l’interface utilisateur idéale, plutôt que d’y ajouter une mise à niveau coûteuse.
Les développeurs appliquent des pratiques de codage sécurisées basées sur des normes de codage sécurisées établies par des organismes telles que l’Open Web Application Security Project (OWASP). Ces normes peuvent inclure la validation de toutes les entrées, la mise en œuvre de techniques d’authentification, l’utilisation d’appels d’API appropriés, l’analyse des dépôts et la gestion sécurisée des erreurs.
Souvent, les développeurs utilisent des environnements de développement intégrés (IDE) dotés de plug-in de sécurité pour détecter les problèmes plus tôt.
Les équipes évaluent les dépendances logicielles pour atténuer les risques de sécurité, tandis que les tests de sécurité débutent pendant le développement. Par exemple, un module de traitement des paiements sera soumis à des tests de sécurité pendant sa construction, et non après son intégration.
Les équipes documentent les contrôles de sécurité et les processus relatifs aux audits, aux contrôles de conformité et aux évaluations de sécurité, afin de permettre une réponse rapide aux incidents et une conformité réglementaire continue.
Les tests combinent révisions de code et tests de sécurité. Les équipes valident à la fois la fonctionnalité et la sécurité avant le déploiement.
Les tests comprennent des analyses statiques, comme les tests statiques de sécurité des applications (SAST), pour analyser le code source sans exécuter le programme, ainsi que des tests dynamiques de sécurité des applications (DAST) pour tester les applications en cours d’exécution.
Les tests avancés peuvent inclure des hackers éthiques qui remettent en question le code, des tests d’intrusion qui valident la sécurité des données et des simulations qui mettent à l’épreuve les API. Une analyse de composition logicielle (SCA) peut également être exécutée en parallèle pour aider à identifier les dépendances open source vulnérables et les problèmes de licence.
Les équipes sécurisent l’environnement de déploiement, à savoir serveurs, configurations et middleware, avant de publier le logiciel. Cela permet d’éviter l’introduction de vulnérabilités par le biais d’une infrastructure mal configurée.
De nombreuses équipes collectent également des données de télémétrie logicielle, à savoir des indicateurs, des journaux et des traces, pour voir comment le code se comporte dans les environnements réels. OpenTelemetry (OTel) est un projet open-source proposé par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Il permet la collecte et le transport d’indicateurs, de journaux et de traces, quel que soit le fournisseur, afin de garantir des signaux cohérents à travers les services, les pipelines et les environnements.
La surveillance continue peut aider à détecter rapidement les menaces et vulnérabilités, permettant une remédiation rapide tout au long du cycle de vie logiciel. Cette phase peut être particulièrement critique pour prévenir les failles d’exploitation zero-day et répondre aux nouvelles vulnérabilités.
Les entreprises démarrent généralement leur cycle de développement logiciel sécurisé par des cadres établis : des méthodologies complètes qui incluent des benchmarks de sécurité, des bonnes pratiques en matière de sécurité et des outils d’évaluation des risques. Quelques-uns des cadres les plus courants sont listés ci-dessous :
Le National Institute of Standards and Technology propose des pratiques soutenues par le gouvernement et des benchmarks spécifiques au développement sécurisé, notamment le Secure Software Development Framework, NIST SP 800-218.
Ce cadre aide les entreprises à établir des exigences de sécurité de base pour toutes les équipes de développement. Comparé à d’autres cadres, il fournit des normes fédérales plus prescriptives, ce qui le rend souvent idéal pour les sous-traitants gouvernementaux et les secteurs réglementés. Les entreprises travaillant avec les agences fédérales doivent fréquemment se conformer aux normes du NIST en tant qu’exigence contractuelle.
L’Open Web Application Security Project (OWASP) propose un cadre ouvert : le Software Assurance Maturity Model (SAMM).
Le SAMM aide les entreprises à évaluer les pratiques de sécurité logicielle existantes et à développer des programmes d’amélioration itérative adaptés à leurs profils de risque spécifiques.
C’est pourquoi il est souvent privilégié par les entreprises qui recherchent des approches flexibles et basées sur la maturité plutôt que des exigences de conformité rigides. Par exemple, une start-up peut commencer par des pratiques de sécurité de base dans des domaines critiques tels que l’authentification, puis passer progressivement à des tests de sécurité complets au fur et à mesure que l’équipe et le budget augmentent.
Le guide OWASP DevSecOps détaille la mise en œuvre du pipeline avec des outils de test de sécurité intégrés : SAST, DAST, SCA (analyse de la composition logicielle) et IAST (tests de sécurité interactifs des applications). Suivre cette directive peut faciliter l’intégration des tests de sécurité dans les pipelines d’intégration et de livraison continues (CI/CD) existants, sans perturber les workflows de développement.
Par conséquent, les entreprises qui cherchent à automatiser la sécurité sans ralentir les cycles de publication peuvent privilégier les lignes directrices DevSecOps de l’OWASP. C’est notamment le cas des entreprises de fintech qui déploient des mises à jour quotidiennement, tout en veillant à leur conformité PCI DSS.
De nombreuses entreprises mettent en œuvre le SSDLC grâce aux pratiques DevOps et DevSecOps, qui automatisent les tests de sécurité et les intègrent dans les pipelines CI/CD, afin d’accélérer le développement tout en assurant le respect des normes de sécurité. Grâce aux techniques DevSecOps, les équipes de développement assurent également la sécurité des applications en plus de la conception, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance. Pour itérer rapidement et éviter les goulets d’étranglement, elles choisissent souvent d’automatiser les tests de sécurité.
SLSA (« salsa ») est un cadre communautaire initialement proposé par Google et désormais intégré à l’OpenSSF, pensé pour protéger les chaînes d’approvisionnement.
Ses lignes directrices aident les entreprises à prévenir la falsification, à vérifier l’intégrité des artefacts et à automatiser la vérification des processus de construction et des dépendances. Les entreprises qui souhaitent renforcer la sécurité de leur chaîne d’approvisionnement et attester la provenance des builds peuvent mettre en œuvre le cadre SLSA pour prouver que leurs logiciels n’ont pas été altérés au cours du processus de création. Par exemple, un éditeur de logiciels qui distribue des applications d’entreprise doit prouver à ses clients que ses versions sont authentiques et non altérées.
Le SSDLC peut offrir aux entreprises plusieurs avantages critiques.
L’approche « shift-left » du SSDLC aide les entreprises à détecter et à corriger les vulnérabilités lorsqu’elles sont souvent les plus faciles et les moins coûteuses à traiter : pendant la conception et le développement plutôt qu’après le déploiement.
Par exemple, une évaluation en phase de conception peut révéler qu’une architecture planifiée exposerait des données client sensibles par le biais d’un point de terminaison d’API non sécurisé. La détection précoce de ce problème permet de mettre en place une architecture plus sûre dès le départ, évitant ainsi les dommages potentiels d’une violation de données et la mise en place coûteuse de contrôles de sécurité.
Les entreprises peuvent également réduire les coûts liés aux violations. Selon le Rapport sur le coût d’une violation de données, l’adoption d’une approche DevSecOps (y compris le SSDLC) est le principal facteur de réduction des coûts liés aux violations de données. Les entreprises ayant choisi cette approche ont enregistré une réduction de leurs coûts de 227 192 dollars USD par violation de données.
Le SSDLC peut aider à prévenir les temps d’arrêt système en identifiant les problèmes de sécurité avant le déploiement, en évitant éventuellement les correctifs d’urgence et en améliorant la stabilité logicielle. La modélisation des menaces et les analyses de code détaillées à toutes les étapes peuvent également renforcer cette stabilité.
Le SSDLC contribue à protéger la chaîne d’approvisionnement logicielle, qui inclut toutes les infrastructures et les personnes qui interagissent avec le code, du développement au déploiement en passant par le pipeline CI/CD. Il associe des pratiques de gestion des risques (telles que la modélisation des menaces et l’analyse des dépendances) et des contrôles de cybersécurité (tels que les restrictions d’accès et la signature de code) afin de prévenir les vulnérabilités tout au long du cycle de vie.
Par exemple, le SSDLC permet aux entreprises de mettre en place des nomenclatures logicielles (SBOM) pour suivre tous les composants et leurs dépendances. Cette approche facilite l’identification et la correction des vulnérabilités découvertes dans les bibliothèques tierces.
Le SSDLC aide les entreprises à assurer leur conformité en intégrant contrôles de sécurité et documentation à chaque phase de développement. Ce processus est essentiel pour les entreprises concernées par des normes de sécurité sectorielles telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act et la loi CCPA (California Consumer Privacy Act). Renforcer sa conformité permet d’éviter les problèmes juridiques et les sanctions financières.
Lors de la mise en œuvre du SSDLC, les équipes chargées du développement, des opérations et de la sécurité doivent souvent travailler en étroite collaboration pour faire émerger de multiples points de vue dans le cadre du développement de logiciels. Cette collaboration nécessaire peut aider à briser les silos entre les services et à prévenir les problèmes de sécurité qui pourraient, plus tard, s’avérer coûteux.
Malgré ses nombreux avantages, l’adoption du SSDLC peut poser certains défis aux entreprises.
Les parties prenantes qui souhaitent une mise sur le marché plus rapide peuvent souvent considérer les exigences de sécurité comme des obstacles à la rapidité du développement. Elles peuvent même demander de reporter les tests de sécurité à des phases ultérieures.
Si cette approche permet d’accélérer le développement, elle entraîne des retards coûteux lorsque des vulnérabilités apparaissent après le déploiement.
Par exemple, omettre de modéliser les menaces lors de la conception peut exposer des vecteurs d’attaque critiques. Sans une analyse systématique des menaces, les équipes risquent de passer à côté des failles de sécurité présentes dans les systèmes d’autorisation, les contrôles d’accès aux données ou les intégrations de services tiers - des vulnérabilités dont le coût de correction en production est exponentiellement plus élevé.
À mesure que l’environnement des menaces continue d’évoluer, les équipes de développement doivent se tenir à jour en matière de sécurité. Les entreprises dépourvues d’une expertise dédiée en matière de sécurité peuvent avoir besoin de formations supplémentaires, d’embauches spécialisées ou de consultants externes pour mettre en œuvre efficacement le SSDLC.
Par exemple, les développeurs qui débutent dans le codage sécurisé peuvent ne pas savoir quand utiliser des outils d’analyse statique, ni comment interpréter leurs conclusions. Sans une formation adéquate, ces outils peuvent signaler des vulnérabilités critiques qui ne seront pas corrigées, ou générer des faux positifs qui feront perdre du temps aux développeurs. Même les développeurs expérimentés ont besoin de se former en continu pour se tenir informés des nouvelles menaces et pratiques de sécurité.
Les architectures logicielles complexes avec de multiples intégrations peuvent parfois nécessiter des outils et des processus de sécurité sophistiqués, ce qui risque d’augmenter les délais et les coûts de développement. Ainsi, l’intégration d’appareils IdO utilisant différents formats de données et protocoles de communication peut par exemple créer d’autres surfaces d’attaque que les équipes doivent sécuriser.
Envisagez la mise en œuvre d’une API de chiffrement, dans laquelle l’API doit fonctionner avec des privilèges d’accès minimaux tout en prenant en charge différents cas d’utilisation. Certains services peuvent nécessiter des capacités de chiffrement sans droits de déchiffrement. Ce processus peut nécessiter une planification minutieuse des contrôles d’accès, de l’authentification et de la sécurité de la couche de transport (TLS), renforçant la complexité à chaque intégration, que les équipes doivent traiter sans compromettre la sécurité ou les fonctionnalités.
