Aujourd’hui, un nombre incalculable d’applications contiennent du code problématique dont personne n’a connaissance. Les bibliothèques contenant un tel code source peuvent être difficiles à identifier et représenter un risque pour vos applications. Les développeurs et les propriétaires d’applications éprouvent souvent des difficultés à gérer la maintenance des applications utilisant plusieurs bibliothèques tierces et open source, entraînant souvent l’apparition de risques liés aux licences, entre autres. Le taux de rotation élevé chez les développeurs amplifie ces risques. En effet, les nouveaux arrivants héritent de bibliothèques obsolètes sans connaître leurs problèmes. Ces dernières pourraient contenir des vulnérabilités cachées : problèmes de licences, versions de niveau inférieur et plus encore, ne demandant qu’à être exploitées.

IBM Concert permet aux équipes chargées des applications de s’occuper des bibliothèques contenant du code source problématique et des risques liés aux licences et à la sécurité en leur fournissant une visibilité sur les risques des bibliothèques open source et tierces.

Pourquoi IBM Concert ?