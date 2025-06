Qu’est-ce qu’un workflow numérique ?

Cela revient à dire que vous utilisez des technologies modernes pour votre travail et que vous tirez parti de toutes les fonctionnalités de l'informatique pour accomplir vos tâches. Un workflow manuel est réalisé à la main, sans ordinateur ni logiciel.



Une fois qu’une organisation numérise un workflow, celui-ci est généralement automatisé pour réduire ou éliminer l’implication humaine. Souvent, cette transition vers des workflows numériques contribue à rendre les processus plus efficaces et donne aux employés le temps de se concentrer sur un travail à plus forte valeur ajoutée. Un workflow numérique peut traiter les tâches les plus simples, comme l’envoi par e-mail d’une facture PDF à un client (plutôt qu’une facture papier), et les plus complexes, comme l’automatisation complète de l’intégration des nouveaux employés.

Depuis la pandémie de COVID-19, les workflows numériques sont devenus de plus en plus populaires (et indispensables) à mesure que les entreprises passent au télétravail. Dans un rapport d’Insight, une personne sur trois se dit prête à quitter son emploi si le travail à distance n’était plus une option. Dans une enquête de Statista, plus de 60 % des participants ont déclaré qu’ils travaillaient déjà dans une entreprise offrant des options de télétravail.

Dans le monde des affaires moderne, les workflows numériques sont désormais aussi courants que les workflows manuels qui les ont précédés.