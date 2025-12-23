La refactorisation du code par l’IA utilise l’intelligence artificielle pour automatiser le processus de refactoring du code. Il utilise des techniques de machine learning et traitement automatique du langage naturel (NLP) pour modifier la structure interne du code logiciel tout en conservant le comportement ou la fonctionnalité externe.

Le remaniement du code fait partie intégrante du processus de développement des logiciels. Il permet de réduire la dette technique grâce à des améliorations du code qui optimisent les performances et conduisent à une meilleure lisibilité et à une plus grande facilité de maintenance. Avec l'aide de l'IA, la refactorisation peut être plus efficace.