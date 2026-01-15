Da das Zeitalter der künstlichen Intelligenz Gestalt annimmt, suchen Unternehmen zunehmend nach Möglichkeiten, künstliche Intelligenz optimal in ihre bestehenden Systeme zu integrieren. Nehmen wir Coca-Cola Europacific Partners, ein globales Getränkeunternehmen, das KI-gestützte Analysen als Teil seiner Beschaffungstransformation integriert hat. Diese Maßnahme führte zu mehr als 40 Millionen US-Dollar an Gesamtgeschäftsvorteilen, darunter 5 Millionen US-Dollar an jährlichen Kosten- und Vermeidungseinsparungen. 1

Die Einbindung von KI in Geschäftsprozesse ist eine wesentliche Komponente digitaler Transformationsinitiativen. KI automatisiert sich wiederholende Aufgaben, steigert die Effizienz, hilft bei der Gewinnung umsetzbarer Erkenntnisse und führt zu schnellerer und intelligenterer Entscheidungsfindung.

Die KI-Integration variiert je nach Branche, Geschäftsbedarf und Anwendungsfällen. E-Commerce-Händler beispielsweise könnten vorausschauende Analyse für Forecasting, Empfehlungsmaschinen für maßgeschneiderte Produktvorschläge und virtuelle Assistenten mit natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) einsetzen, um die Customer Experience zu verbessern. Fertigungsunternehmen könnten ihrerseits KI-Agenten für die Bestandsverwaltung und die Optimierung der Lieferkette, vorausschauende Wartung für Roboter und Chatbots wie ChatGPT für den Kundensupport einsetzen.

Für viele Unternehmen verläuft die Integration von KI jedoch alles andere als reibungslos. Sie können auf Hürden wie Kompatibilitätsprobleme, technische Probleme oder Störungen im Geschäftsbetrieb stoßen.

Hier finden Sie häufige Herausforderungen, denen Unternehmen begegnen könnten, sowie Tipps, wie Sie diese bewältigen können, um einen reibungsloseren KI-Integrationsprozess zu gewährleisten.