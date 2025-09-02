KI-Integrationsdienste

Erstellen Sie einen durchgehend vertrauenswürdigen KI-gestützten Workflow, der mit Mehrwert beginnt und endet
Unsere Services zur KI-Integration ermöglichen es Unternehmen, KI-gestützte Erfahrungen für Kunden und Mitarbeiter zu schaffen, die neues Wachstum freischalten. Durch die Integration von vorgefertigten KI-Services, einschließlich IBM Consulting Advantage for Agentic Applications, optimieren Sie die KI-Bereitschaft, um messbare Ergebnisse in kritischen Bereichen wie HR, Beschaffung, Kundenservice und darüber hinaus zu erzielen.
Erweitern Sie nicht nur Aufgaben, sondern definieren Sie die Arbeitsabläufe neu, indem Sie Ihre Daten mithilfe einer kontrollierbaren KI-Orchestrierung nutzen, die über jede Benutzererfahrung zugänglich ist und so die Erstellung skalierbarer, KI-integrierter Workflows beschleunigt.
Wir entwickeln nicht nur KI-Modelle und -Agenten. Wir liefern agentische Apps, die Benutzererfahrungen, autonome Prozessausführung und KI-gestützte Datenprodukte nahtlos integrieren, um echte Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Erzielen Sie skalierbare Auswirkungen in allen Bereichen Ihres Unternehmens, einschließlich Kundenservice, Finanzen, Beschaffung, HR und anderen, mit unseren strategischen Partnerschaften, der branchenführenden watsonx.ai-Plattform und Assets. Alle diese Services sind verfügbar und gewährleisten von Anfang an eine KI-Governance, -Kontrolle und -Wertmessung auf Unternehmensniveau.
Wir betten Governance in den gesamten KI-Entwicklungsprozess ein – mit integrierter Überwachung, Kontrolle und Wertverfolgung, um sicherzustellen, dass jede agentische App sicher, konform und messbar ist.
Transformieren Sie ganze Prozesse (von generativer KI über Benutzererfahrungen bis hin zu Workflow und Daten), indem Sie agentische Apps verwenden, um eine höhere Automatisierung, niedrigere Kosten und schnellere, intelligentere Entscheidungen über den gesamten Prozess hinweg zu erzielen.
Erstellen Sie intelligente Workflows, die KI, Daten und Risikoanalysen nutzen, um KI-Ziele in greifbare Geschäftsergebnisse umzuwandeln.
Schöpfen Sie mit einer maßgeschneiderten Strategie den vollen Wert Ihrer Daten aus, damit Sie von Ihren Investitionen in künstliche Intelligenz profitieren können.
Erfahren Sie, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um eine verantwortungsvolle, transparente KI-Strategie zu entwickeln, die von organisatorischen Governance-Frameworks und Methodologien sowie automatisierten KI-Governance-Plattformen unterstützt wird.
Melden Sie sich für unseren Newsletter an, der Sie mit fundierten Erkenntnissen zu aufkommenden Trends versorgt.