KI-Integrationsdienste

Unsere Services zur KI-Integration ermöglichen es Unternehmen, KI-gestützte Erfahrungen für Kunden und Mitarbeiter zu schaffen, die neues Wachstum freischalten. Durch die Integration von vorgefertigten KI-Services, einschließlich IBM Consulting Advantage for Agentic Applications, optimieren Sie die KI-Bereitschaft, um messbare Ergebnisse in kritischen Bereichen wie HR, Beschaffung, Kundenservice und darüber hinaus zu erzielen.

Erweitern Sie nicht nur Aufgaben, sondern definieren Sie die Arbeitsabläufe neu, indem Sie Ihre Daten mithilfe einer kontrollierbaren KI-Orchestrierung nutzen, die über jede Benutzererfahrung zugänglich ist und so die Erstellung skalierbarer, KI-integrierter Workflows beschleunigt.