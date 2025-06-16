Bei Treffen mit Führungskräften aus der Wirtschaft herrscht Begeisterung über das Potenzial, das agentische KI für ein Unternehmen bieten kann. Es besteht auch ein klarer Bedarf, die Frage zu beantworten, wie Führungskräfte in der Wirtschaft agentische KI effektiv und effizient bereitstellen können.

Eine neue Studie des IBM® Institute for Business Value zeigt die Zustimmung und Begeisterung von Führungskräften aus der Wirtschaft: 86 % der Befragten erwarten, dass Prozessautomatisierung und die Neugestaltung von Workflows bis 2027 durch KI-Agenten effektiver werden.

Herkömmliche KI- oder Automatisierungstools bieten zwar nützliche, aber immer noch marginale Produktivitätssteigerungen, verändern jedoch nicht den zugrundeliegenden Prozess. Mit agentischer KI können wir wirklich größere und strategischere Geschäftsergebnisse erzielen, die zu mehr Produktivität und Effizienz in einem Unternehmen führen können.

Es geht nicht nur darum, dass KI uns sagt, was wir tun sollen – es geht darum, dass KI beginnt, es zu tun. Wir müssen über KI-Assistenten hinausgehen und die Möglichkeiten von KI-Agenten erweitern, die unter menschlicher Aufsicht Prozesse ausführen und anpassen können. Dieser Wandel erfordert eine echte Neugestaltung der Arbeitsabläufe, um den Mehrwert zu erschließen, den Führungskräfte wirklich erzielen wollen.

Laut dem IBM Institute for Business Value geben bereits 76 % der befragten Führungskräfte an, dass sie Proof-of-Concepts betreiben und liefern, die eine autonome Automatisierung intelligenter Workflows durch KI-Agenten ermöglichen.

Jeder Kunde, mit dem ich zusammengearbeitet habe, möchte, dass wir ein tiefes Verständnis von agentenbasierter KI haben, eine glaubwürdige Sichtweise und Erfahrung mit der Skalierung von agentischer KI. Und das aus guten Gründen. Agentische KI ist vielversprechend und hat ein immenses Potenzial, Ihr Unternehmen zu transformieren. Aber mit ihr gehen auch technische Anforderungen und die Notwendigkeit eines kulturellen Wandels innerhalb eines Unternehmens einher.

Aus eigener Erfahrung habe ich gelernt, dass das „Wie” für Kunden und Unternehmen zu einem wichtigen Schwerpunkt geworden ist. Sie sind sehr daran interessiert, beeindruckende Ergebnisse in Bezug auf Kosteneinsparungen, Effizienz und Produktivität zu erzielen. Im Folgenden sind meine Erkenntnisse darüber aufgeführt, wie man diese Technologie integrieren und zu großartigen Ergebnissen skalieren kann.