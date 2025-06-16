Bei Treffen mit Führungskräften aus der Wirtschaft herrscht Begeisterung über das Potenzial, das agentische KI für ein Unternehmen bieten kann. Es besteht auch ein klarer Bedarf, die Frage zu beantworten, wie Führungskräfte in der Wirtschaft agentische KI effektiv und effizient bereitstellen können.
Eine neue Studie des IBM® Institute for Business Value zeigt die Zustimmung und Begeisterung von Führungskräften aus der Wirtschaft: 86 % der Befragten erwarten, dass Prozessautomatisierung und die Neugestaltung von Workflows bis 2027 durch KI-Agenten effektiver werden.
Herkömmliche KI- oder Automatisierungstools bieten zwar nützliche, aber immer noch marginale Produktivitätssteigerungen, verändern jedoch nicht den zugrundeliegenden Prozess. Mit agentischer KI können wir wirklich größere und strategischere Geschäftsergebnisse erzielen, die zu mehr Produktivität und Effizienz in einem Unternehmen führen können.
Es geht nicht nur darum, dass KI uns sagt, was wir tun sollen – es geht darum, dass KI beginnt, es zu tun. Wir müssen über KI-Assistenten hinausgehen und die Möglichkeiten von KI-Agenten erweitern, die unter menschlicher Aufsicht Prozesse ausführen und anpassen können. Dieser Wandel erfordert eine echte Neugestaltung der Arbeitsabläufe, um den Mehrwert zu erschließen, den Führungskräfte wirklich erzielen wollen.
Laut dem IBM Institute for Business Value geben bereits 76 % der befragten Führungskräfte an, dass sie Proof-of-Concepts betreiben und liefern, die eine autonome Automatisierung intelligenter Workflows durch KI-Agenten ermöglichen.
Jeder Kunde, mit dem ich zusammengearbeitet habe, möchte, dass wir ein tiefes Verständnis von agentenbasierter KI haben, eine glaubwürdige Sichtweise und Erfahrung mit der Skalierung von agentischer KI. Und das aus guten Gründen. Agentische KI ist vielversprechend und hat ein immenses Potenzial, Ihr Unternehmen zu transformieren. Aber mit ihr gehen auch technische Anforderungen und die Notwendigkeit eines kulturellen Wandels innerhalb eines Unternehmens einher.
Aus eigener Erfahrung habe ich gelernt, dass das „Wie” für Kunden und Unternehmen zu einem wichtigen Schwerpunkt geworden ist. Sie sind sehr daran interessiert, beeindruckende Ergebnisse in Bezug auf Kosteneinsparungen, Effizienz und Produktivität zu erzielen. Im Folgenden sind meine Erkenntnisse darüber aufgeführt, wie man diese Technologie integrieren und zu großartigen Ergebnissen skalieren kann.
Zu den spezifischen Bereichen, in denen wir agentische KI im Einsatz gesehen haben, gehören Kundenservice, Beschaffung, Finanzen und der gesamte IT-Prozess, aber insbesondere im Kundenservice sehen wir hier eine bedeutende Chance.
Tatsächlich haben wir Contact-Center, die traditionelle Chatbots und Automatisierungstools verwendeten, durch die Umstellung auf einen agentischen Ansatz transformiert. Unser Ansatz der agentischen Konversationserfahrung führt ein koordiniertes Team von KI-Agenten ein, das in der Lage ist, ein breiteres und komplexeres Spektrum an Kundenanfragen zu bearbeiten, anstatt einen einzelnen, skriptgesteuerten Assistenten wie einen Chatbot. Dies trägt zu einer erheblichen Effizienzsteigerung bei und schafft gleichzeitig eine Grundlage mit festgelegten Leitplanken, um Compliance und Konsistenz zu gewährleisten.
Was agentische KI effektiver macht als herkömmliche Chatbots, ist ihre Fähigkeit, ganzheitlich zu arbeiten – sie folgt nicht nur Skripten, sondern koordiniert Aktionen dynamisch, passt sich an Ausnahmen an und lernt kontinuierlich dazu. Agenten arbeiten nicht in einer festen Reihenfolge. Sie arbeiten untereinander und mit menschlichen Akteuren zusammen, um in Echtzeit die effizienteste Lösung für komplexe Aufgaben zu finden.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Es gibt vorbeugende Maßnahmen und Vorbereitungen, die getroffen werden müssen, um agentische KI effektiv und effizient zu implementieren, bevor ein Unternehmen Lösungen skalieren und verbesserte Ergebnisse erzielen kann.
Das Wichtigste ist, eine Chance innerhalb Ihres Unternehmens zu erkennen. Nehmen wir an, ich möchte meine Beschaffungsfunktion effizienter gestalten und eine agentische Lösung implementieren lassen. IBM hat eine Methodik für Kunden entwickelt, mit der sie formal beurteilen können, ob eine agentische Lösung einen Mehrwert bietet und den Prozess oder Workflow verbessert.
Unser Ansatz zur Bewertung der agentischen KI-Bereitschaft basiert auf folgenden Punkten:
Der zweite Teil des „Wie“ befasst sich mit den zugrunde liegenden Fähigkeiten der Unternehmensarchitektur und ermittelt, wie sich Architekturen möglicherweise weiterentwickeln müssen. Dies kann bedeuten, über traditionelle Integrationsschichten hinauszudenken und eine moderne Architektur zu etablieren, die für autonome, KI-gestützte Workflows ausgelegt ist. Zu den erforderlichen Fähigkeiten gehören unter anderem:
Daten sind nach wie vor von zentraler Bedeutung für die erfolgreiche Bereitstellung von KI und ein wichtiger Bestandteil der Diskussionen zu Beginn. Wir bei IBM sind der Ansicht, dass diese agentische KI-Anwendung nur dann einen Mehrwert bieten kann, wenn Sie Erfahrung, Prozesse und Daten miteinander kombinieren.
Die Verwaltung strukturierter und unstrukturierter Daten, die Sicherstellung der Datenqualität und der Schutz der Datenprivatsphäre sind ständige Herausforderungen. Mit den richtigen Strategien können Unternehmen jedoch die Leistungsfähigkeit der KI nutzen, um den Wandel und das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
Bei der Vorbereitung eines Unternehmens auf die KI-Transformation sind drei zentrale Herausforderungen zu berücksichtigen.
Ein weiterer wichtiger Faktor, den Kunden berücksichtigen müssen, ist ein solides Change Management. Insbesondere müssen Kunden die Menschen berücksichtigen, die KI als Teil ihrer täglichen Arbeit einführen müssen.
Ein konkretes Beispiel stammt aus dem Bereich der HR-Transformation, einem Anwendungsfall, in dem wir die Rollen der Menschen wirklich überdenken und überlegen müssen, wo KI den größten Nutzen bringen könnte. Viele unserer Kunden im Personalwesen erwägen Weiterbildungen und Umschulungen für Mitarbeiter, deren Aufgabenbereiche neu definiert werden.
Change Management sollte ein integraler Bestandteil jeder KI-Transformation sein. Dabei handelt es sich nicht nur um eine technische Implementierung; es handelt sich um einen ganzheitlichen Prozess, bei dem der Kunde das gesamte Ökosystem berücksichtigen muss, das für einen reibungslosen Geschäftsablauf sorgt, einschließlich Technologie, Prozesse und Mitarbeiter.
Diese Umstellung mit agentischer KI ist nicht nur eine Umstellung für die Mitarbeiter und eine Neukonfiguration der Jobfunktionen. Bei IBM beispielsweise ist es die Neugestaltung von Prozessen zur Schaffung von Workflows, in die KI integriert werden kann, um eine nahtlose Optimierung zu erreichen, die eine Transformation ermöglicht und IBM dabei geholfen hat, Produktivitätssteigerungen in Höhe von 3,5 Mrd. USD zu erzielen.
Wir verfügen über die erforderlichen Tools und Fachkenntnisse, um unsere Kunden hinsichtlich der richtigen Strategie und Methode zur Einführung agentischer KI in ihrem Unternehmen zu beraten.
Sobald das „Wie“ geklärt ist und ein Kunde versteht, was notwendig ist, um agentische KI erfolgreich zu skalieren, besteht der nächste Teil des Prozesses darin, agentische KI in das Unternehmen zu integrieren.
Für die Integration von agentischer KI in Ihr Unternehmen habe ich drei Empfehlungen:
Planen Sie die Skalierbarkeit ein: Entwerfen Sie Ihre KI-Architektur so, dass sie schnell skaliert werden kann. Beginnen Sie von Anfang an mit einer soliden Verwaltung und hochwertigen Daten, mit denen Sie jetzt und in Zukunft arbeiten können.
Agentische KI steht bereits heute im Mittelpunkt der Unternehmensinnovation. Traditionelle SaaS-Plattformen entwickeln sich zu Plattformen, auf denen agentische Apps KI-Agenten über mehrere Systeme hinweg beschaffen, aufrufen und orchestrieren können, um komplette Workflows auszuführen.
Anstatt sich bei der Ausführung starrer Aufgaben auf monolithische Anwendungen zu verlassen, werden Unternehmen damit beginnen, Multiagentensysteme bereitzustellen, die die Arbeit dynamisch koordinieren, sich an den Kontext anpassen und den Bedarf an manuellen Eingriffen reduzieren.
Diese Transformation markiert den Beginn einer neuen Architektur für den digitalen Betrieb – eine Architektur, die auf Autonomie, Geschwindigkeit und kontinuierliche Optimierung ausgelegt ist.
* DC Whitepaper: Der ungenutzte Wert unstrukturierter Daten
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
IBM® Granite ist unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Möchten Sie eine bessere Rendite für Ihre KI-Investitionen erzielen? Erfahren Sie, wie die Skalierung generativer KI in Schlüsselbereichen Veränderungen vorantreibt, indem Sie Ihre besten Köpfe dabei unterstützen, innovative neue Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein
– mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem umfassenden Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.
Mithilfe von KI liefert IBM Concert wichtige Erkenntnisse über Ihre Abläufe und gibt anwendungsspezifische Empfehlungen zur Verbesserung. Entdecken Sie, wie Concert Ihr Unternehmen voranbringen kann.