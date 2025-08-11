Das „Wie“: Bewältigung der Komplexitäten agentischer KI

Eine der größten Herausforderungen bei der Implementierung agentischer KI besteht darin, Anwendungen unternehmenstauglich zu machen. Dazu müssen KI-Agenten sicher in eine komplexe IT-Umgebung integriert und ihre Interaktionen über verschiedene Systeme hinweg koordiniert werden. Um dies zu erreichen, müssen Unternehmen Folgendes leisten:

Nutzung bestehender Investitionen: Bauen Sie auf bestehenden strategischen Investitionen in Daten- und KI-Plattformen auf. Ob IBM Watsonx, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) oder Google Cloud – diese Plattformen bilden die Grundlage für die Implementierung agentischer KI.

Bewertung von Anwendungsfällen: Führen Sie gründliche Bewertungen Ihrer Geschäftsprozesse durch, um diejenigen zu identifizieren, die von agentischer KI profitieren können. Dazu gehört die Bewertung der Eignung von Prozessen für agentische KI und die Ermittlung der geeigneten KI-Fähigkeiten, die für deren Transformation erforderlich sind.

Konzeption einer skalierbaren Architektur: Entwickeln Sie eine Architektur, welche die nahtlose Integration und Koordination von Agenten über verschiedene Plattformen hinweg unterstützt. Dazu gehören Funktionen wie Multi-Agenten-Koordination, sichere Zusammenarbeit zwischen Agenten, kontrollierter Zugriff auf Tools und zentralisierte Verwaltung des Agentenlebenszyklus.