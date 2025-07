Was CIOs über den Einsatz von KI-Agenten für die Unternehmenstransformation wissen müssen

Bei IBM arbeiten wir an der Förderung einer KI-zentrierten Kultur mit Top-down-Unterstützung und kontinuierlichem Lernen für alle. Das ist kein Lippenbekenntnis. Die Zustimmung muss sichtbar sein, damit diese Art der kulturellen Transformation greifen kann. Vielleicht fangen Sie also klein an und holen sich ein paar Siege. Als mein Team die KI-gestützte Automatisierung einführte und manuelle Aufgaben reduzierte, führte dies zu Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen, die dazu beitrugen, Zustimmung im Unternehmen zu gewinnen.