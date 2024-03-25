ما المقصود بنمذجة الموضوعات؟

نُشر بتاريخ: 20 مارس 2024
المشاركون: Jacob Murel Ph.D.، وEda Kavlakoglu
نماذج الموضوعات هي عبارة عن أسلوب معالجة للغة الطبيعية (NLP) غير خاضع للإشراف يُستخدَم لتلخيص البيانات النصية من خلال مجموعات الكلمات. وتساعد هذه النماذج في مهام تصنيف النصوص واسترجاع المعلومات.
في مجال معالجة اللغة الطبيعية، تُعد نمذجة الموضوعات تقنية للتنقيب في النصوص تطبق التعلم غير الخاضع للإشراف على مجموعات كبيرة من النصوص بهدف إنتاج مجموعة موجزة من المصطلحات المستخلصة من تلك الوثائق، والتي تمثل المجموعة الرئيسة الشاملة للموضوعات. 1 تقف نماذج الموضوعات تحديدًا على الكلمات المفتاحية أو العبارات الشائعة في مجموعة بيانات نصية وتُجمع تلك الكلمات تحت عدد من الموضوعات. تستهدف نماذج الموضوعات بذلك الكشف عن الموضوعات أو المحاور الخفية التي تميز مجموعة من الوثائق. وبذلك، تُعَد نماذج الموضوعات شكلًا من أشكال التحليل النصي المستند إلى التعلم الآلي تُستخَدَم لوضع شروح موضوعية لمجموعات النصوص الكبيرة.2
بإمكان المستخدمين إنشاء نماذج موضوعات بسهولة باستخدام مجموعة أدوات اللغة الطبيعية من scikit-learn (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع IBM.com) (NLTK) ومكتبة gensim في Python.
تعرَّف على المعوقات التي تَحُول دون اعتماد الذكاء الاصطناعي، لا سيما عدم تطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي، وعدم إيجاد حلول لإدارة المخاطر.
بوصفها أسلوب غير خاضع للإشراف، لا تتطلب نماذج الموضوعات تسميات لبيانات التدريب ينشئها المستخدم، كما هو الحال في مهام تصنيف النصوص الخاضعة للإشراف. وبدلًا من ذلك، تنشئ نماذج الموضوعات، وبالتبعية تضع شروح، لمجموعات كبيرة من الوثائق ذات معلومات مواضيعية في شكل مجموعات من الكلمات تُعرَف بالموضوعات.3 ولكن كيف تنتج نماذج الموضوعات هذه المجموعات من الكلمات؟
تتعامل نمذجة الموضوعات مع كل وثيقة فردية في مجموعة نصوص على أنها نموذج حقيبة كلمات، وهذا يعني أن خوارزمية نمذجة الموضوعات تتجاهل ترتيب الكلمات وسياقها، وتركز ببساطة على مدى تكرار الكلمات وعدد مرات تشاركها في الظهور مع بعضها البعض داخل كل وثيقة فردية.4
تبدأ معظم نُهُج نمذجة الموضوعات بإنشاء مصفوفة وثيقة-مصطلح. تعرض هذه المصفوفة مجموعة البيانات النصية مع الوثائق بوصفها صفوف والكلمات الفردية بوصفها أعمدة، أو العكس. تشير القيم الواردة في المصفوفة إلى معدل تكرار ظهور كلمة معينة في كل وثيقة. ثم يمكن استخدام هذه المصفوفة لإنشاء فضاء متجهي، حيث يساوي عدد الكلمات إلى عدد الأبعاد. وتشير قيمة صف معين إلى موضع تلك الوثيقة في الفضاء المتجهي. الوثائق التي تستخدم كلمات في مجموعات متشابهة وبمعدل تكرار مماثل ستوجد بالقرب من بعضها البعض في الفضاء المتجهي. من هنا، تعامل نماذج الموضوعات القرب في الفضاء المتجهي على أنه وثائق تشترك في محتوى أو موضوعات مفاهيمية متشابهة.5
غير أن نماذج الموضوعات ليست مرادفًا لنماذج حقيبة الكلمات. فبينما تكتفي الأخيرة بعدّ الكلمات الموجودة داخل مجموعة من الوثائق، تجمع نماذج الموضوعات الكلمات التي يشيع تكرار ظهورها مع بعضها البعض في مجموعات من الموضوعات، يُصاغ كل موضوع كتوزيع احتمالي عبر مفردات من الكلمات. ثم تُمَثَّل كل وثيقة في المجموعة من حيث تلك الموضوعات.6 وبهذه الطريقة، تحاول نماذج الموضوعات بشكل أساسي إجراء هندسة عكسية للخطابات (أي المواضيع) التي أنتجت الوثائق محل الدراسة.7
خوارزميات نمذجة الموضوعات ليست مجرد أساليب بديلة لأداء مهمة واحدة بقدر ما هي تطورات متسلسلة تهدف إلى حل المشكلات التي وُجدت في البداية في نماذج حقيبة الكلمات. يُعد تردد المصطلح-معكوس تردد الوثيقة (TF-IDF) تعديلًا لنموذج حقيبة الكلمات، ويهدف إلى معالجة المشكلات الناتجة عن الكلمات الشائعة ولكن غير ذات الصلة دلاليًا من خلال مراعاة انتشار كل كلمة في جميع أنحاء كل وثيقة في مجموعة نصية. ويعتمد التحليل الدلالي الكامن (LSA) على تردد المصطلح-معكوس تردد الوثيقة (TF-IDF) بهدف رئيس يتمثل في معالجة تعدد المعاني والترادف. ومن هنا نشأ التحليل الدلالي الكامن الاحتمالي (PLSA)، والذي منه نشأ تخصيص دركليه الكامن (LDA). والسمة المميزة لنموذج تخصيص دركليه الكامن (LDA) هي أن جميع الوثائق في مجموعة تشترك في نفس مجموعة الموضوعات، وإن كان ذلك بنسب مختلفة.8
يستخدم التحليل الدلالي الكامن (LSA) (المعروف أيضًا باسم الفهرسة الدلالية الكامنة)، تقنية تُعرف باسم تحليل القيمة المفردة (SVD) لتقليل التفرق في مصفوفة الوثيقة-المصطلح. ويساعد هذا في التخفيف من وطأة المشكلات الناتجة عن تعدد المعاني والترادف-أي الكلمات التي لها معانٍ متعددة أو الكلمات المتعددة التي تشترك في معنى واحد.
يشير تفرق البيانات أساسًا إلى الحالة التي تكون فيها غالبية القيم الموجودة في مجموعة بيانات معينة فارغة. ويحدث هذا بانتظام عند إنشاء مصفوفات الوثيقة-المصطلح، حيث تكون كل كلمة فردية عبارة عن صف منفصل وبُعد في الفضاء المتجهي، إذ ستفتقر الوثائق بصفة منتظمة إلى غالبية الكلمات التي قد تكون أكثر شيوعًا في وثائق أخرى. وبالطبع يمكن أن تساعد تقنيات معالجة البيانات النصية، مثل إزالة الكلمات الشائعة/المستبعدة أو استخدام التقطيع والتجذيع، في تقليل حجم المصفوفة. ويقدم التحليل الدلالي الكامن نهجًا أكثر استهدافًا لتقليل التفرق والأبعاد.
يبدأ التحليل الدلالي الكامن بمصفوفة الوثيقة-المصطلح التي تعرض عدد مرات ظهور كل كلمة في كل وثيقة. ومن هنا، ينتج التحليل الدلالي الكامن مصفوفة الوثيقة-الوثيقة ومصفوفة المصطلح-المصطلح. وإذا تم تعريف أبعاد مصفوفة الوثيقة-المصطلح على أنها d وثائق مضروبة في w كلمات، فإن مصفوفة الوثيقة-الوثيقة تكون d مضروبة في d، ومصفوفة المصطلح-المصطلح w مضروبة في w. وتشير كل قيمة في مصفوفة الوثيقة-الوثيقة إلى عدد الكلمات المشتركة بين كل وثيقة. وتشير كل قيمة في مصفوفة المصطلح-المصطلح إلى عدد الوثائق التي يظهر فيها مصطلحان معًا.9
باستخدام هاتين المصفوفتين الإضافيتين، تجري خوارزمية التحليل الدلالي الكامن (LSA) تحليل القيمة المفردة على مصفوفة الوثيقة-المصطلح الأولية، مما ينتج مصفوفات خاصة جديدة من المتجهات الذاتية. وتقسم هذه المصفوفات الخاصة العلاقات الأصلية بين الوثيقة والمصطلح إلى عوامل مستقلة خطيًا. ونظرًا لأن كثير من هذه العوامل تكون قيمتها قريبة من الصفر، يتم التعامل معها على أنها صفر وتُزال من المصفوفات. ويسهم هذا في تقليل أبعاد النموذج.10
بمجرد تقليل أبعاد النموذج من خلال تحليل القيمة المفردة، تقارن خوارزمية التحليل الدلالي الكامن بين الوثائق في الفضاء ذي الأبعاد المنخفضة باستخدام تشابه جيب التمام. ويشير تشابه جيب التمام إلى قياس الزاوية بين متجهين في الفضاء المتجهي. ويمكن أن تكون أي قيمة بين -1 و1. فكلما زادت درجة جيب التمام، زاد تشابه الوثيقتين. ويتم تمثيل تشابه جيب التمام بالصيغة التالية، حيث يشير كل من x وy إلى متجهين في الفضاء المتجهي:11
خوارزمية تخصيص Dirichlet الكامن (LDA)-والتي ينبغي عدم الخلط بينها وبين التحليل التمييزي الخطي-هي خوارزمية احتمالية لنمذجة الموضوعات. وهذا يعني أنها تنشئ موضوعات من خلال تصنيف الكلمات والوثائق ضمن هذه الموضوعات، بناءً على توزيعات الاحتمالية. وباستخدام مصفوفة الوثيقة-المصطلح، تنشئ خوارزمية تخصيص Dirichlet الكامن (LDA) توزيعات الموضوعات (أي قوائم بالكلمات الرئيسية مع الاحتمالات ذات الصلة) وفقًا لتكرار الكلمات وترافقها. وتفترض الخوارزمية أن الكلمات التي تظهر معًا بشكل متكرر تنتمي على الأرجح إلى موضوعات مماثلة، حيث تعيّن الخوارزمية توزيعات الوثيقة-الموضوع بناءً على تجمعات الكلمات التي تظهر في الوثيقة المحددة.12
على سبيل المثال، لنفترض أننا أنشأنا نموذج تخصيص Dirichlet الكامن (LDA) لمجموعة من المقالات الإخبارية التي تحتوي على المخرجات الجزئية الآتية:
لدينا هنا موضوعان يمكن وصفهما، على الأرجح، بالهجرة (الموضوع 1) والفلك (الموضوع 2). تمثل الدرجات المرتبطة بكل كلمة احتمالية ظهور تلك الكلمة الرئيسية في الموضوع المحدد لها. أما الاحتمالات المرتبطة بكل وثيقة فهي تمثل احتمالات انتماء تلك الوثيقة إلى مزيج من الموضوعات بناءً على التوزيع وترافق الكلمات من كل موضوع داخل تلك الوثيقة. فعلى سبيل المثال، يسرد الصف الأول في الجدول كلمة الحدود تحت الموضوع 1 باحتمالية 40% وكلمة الفضاء تحت الموضوع 2 باحتمالية 60%. وتشير هذه النسب المئوية إلى احتمالية ورود تلك المصطلحات في الموضوع على مستوى النص الكامل. يقرأ الصف الأول للوثيقة الوثيقة 1: الموضوع 1: 0.95، الموضوع 2: 0.05. وهذا يعني أنه بناءً على ورود الكلمات في الوثيقة 1، يتوقع النموذج أن الوثيقة 1 مشتقة بنسبة 95% من الموضوع 1 وبنسبة 5% من الموضوع 2. بعبارة أخرى، يفترض نموذجنا الافتراضي (LDA) أن هذه هي الموضوعات والنسب المئوية لتلك الموضوعات التي جرى استخدامها لإنشاء النموذج.
وبالطبع فإن الكلمات متعددة المعاني تشكل تحديًّا لهذا التصنيف المنفصل-على سبيل المثال، كلمة alien [دَخِيل] قد تشير إلى مهاجر بشري أو كائن فضائي (من خارج كوكب الأرض). إذا واجهت خوارزميتنا كلمة alien [دَخِيل] في وثيقة، كيف تقرر إلى أي موضوع تنتمي هذه الكلمة (وبالتبعية، الوثيقة)؟
عند تعيين الموضوعات للكلمات، تستخدم خوارزمية تخصيص Dirichlet الكامن (LDA) ما يُعرف بمعاينة Gibbs. صيغة معاينة Gibbs هي:
يتطلب فهم العمليات الدقيقة لهذه المعادلة ومعلماتها الفائقة معرفة أساسية في الإحصاء وتقنيات سلسلة Markov مونت كارلو (والأخيرة تُستَخدَم غالبًا في التعلم التعزيزي). ومع ذلك، يمكننا تلخيص العناصر الرئيسية للمعادلة على النحو التَّالي:
لاحظ أن معاينة جبس (Gibbs sampling) هي عبارة عن عملية تكرارية، أي أن الكلمة لا يؤخذ منها عينة مرة واحدة فقط، وتعيينها إلى موضوع، ثم إهمالها. فبدلًا من ذلك، تمر معاينة جبس على كل كلمة من خلال عدة تكرارات، مما يؤدي إلى تحديث احتمالات الموضوع-الكلمة بناءً على بعضها البعض.13
هناك العديد من حالات الاستخدام لنماذج الموضوعات، من النقد الأدبي14 إلى المعلوماتية الحيوية15، وصولًا إلى الكشف عن خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.16 وكما هو الحال مع كثير من مهام معالجة اللغة الطبيعية، فإن نسبة كبيرة من الأبحاث المتعلقة بنمذجة الموضوعات على مر السنين تتعلق باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات المكتوبة بالأبجدية اللاتينية. ومع ذلك، فقد استكشفت الأبحاث في الآونة الأخيرة نُهُوج نمذجة موضوعات للغة العربية ولغات أخرى غير لاتينية.17
تتطرق الأبحاث المستمرة أيضًا إلى مقاييس التقييم الخاصة بنماذج الموضوعات. في الواقع، لا توجد مقاييس ثابتة تُستَخدَم لتقييم نماذج الموضوعات. وقد اعتمدت مقاييس التقييم السابقة النهجين النوعي والكمي. الأول يتطلب معرفة كبيرة متخصصة في المجال لتقييم المصطلحات الرئيسة لنموذج الموضوع من حيث قابليتها للتفسير.18 أما المقاييس الكمية فتتألف من احتمالية السجل ونقاط التماسك، التي تهدف إلى قياس احتمالية الموضوعات داخل النموذج وتماسكها.19 ومع ذلك، هناك مجموعة واسعة من الأبحاث تدعي أن هذه المقاييس الكمية قد تكون غير موثوقة.20
في محاولة لحل المشكلات المتعلقة بتقييم نماذج الموضوعات، تبحث إحدى الدراسات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولا سيِّما النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، كوسيلة لتصميم وتقييم نماذج تخصيص دركليه الكامن (LDA) لأهداف بحثية محددة. وتدفع الدراسة بأن النماذج اللغوية الكبيرة يمكن أن تساعد في حل المشكلات التي طال أمدها في نمذجة الموضوعات، وهي كيفية تحديد العدد المناسب من الموضوعات وتقييمه.21 كما تلجأ دراسات أخرى إلى تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة كوسيلة لمعالجة فجوة التقييم في نمذجة الموضوعات.22
اكتشف نهج التعلم الآلي غير الخاضع للإشراف الذي يمكنه العثور على أنماط الكلمات والعبارات للتجميع التلقائي لمجموعات الكلمات والتعبيرات ذات الصلة التي تمثل المجموعة بأفضل شكل.
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تُعد نمذجة الموضوعات مجالًا بحثيًّا رئيسيًا في معالجة اللغة الطبيعية وقد ألهمت دراسات مبتكرة في مجموعة واسعة من التخصصات الاجتماعية.
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