ما المقصود بنمذجة الموضوعات؟

بوصفها أسلوب غير خاضع للإشراف، لا تتطلب نماذج الموضوعات تسميات لبيانات التدريب ينشئها المستخدم، كما هو الحال في مهام تصنيف النصوص الخاضعة للإشراف. وبدلًا من ذلك، تنشئ نماذج الموضوعات، وبالتبعية تضع شروح، لمجموعات كبيرة من الوثائق ذات معلومات مواضيعية في شكل مجموعات من الكلمات تُعرَف بالموضوعات.3 ولكن كيف تنتج نماذج الموضوعات هذه المجموعات من الكلمات؟

تتعامل نمذجة الموضوعات مع كل وثيقة فردية في مجموعة نصوص على أنها نموذج حقيبة كلمات، وهذا يعني أن خوارزمية نمذجة الموضوعات تتجاهل ترتيب الكلمات وسياقها، وتركز ببساطة على مدى تكرار الكلمات وعدد مرات تشاركها في الظهور مع بعضها البعض داخل كل وثيقة فردية.4

تبدأ معظم نُهُج نمذجة الموضوعات بإنشاء مصفوفة وثيقة-مصطلح. تعرض هذه المصفوفة مجموعة البيانات النصية مع الوثائق بوصفها صفوف والكلمات الفردية بوصفها أعمدة، أو العكس. تشير القيم الواردة في المصفوفة إلى معدل تكرار ظهور كلمة معينة في كل وثيقة. ثم يمكن استخدام هذه المصفوفة لإنشاء فضاء متجهي، حيث يساوي عدد الكلمات إلى عدد الأبعاد. وتشير قيمة صف معين إلى موضع تلك الوثيقة في الفضاء المتجهي. الوثائق التي تستخدم كلمات في مجموعات متشابهة وبمعدل تكرار مماثل ستوجد بالقرب من بعضها البعض في الفضاء المتجهي. من هنا، تعامل نماذج الموضوعات القرب في الفضاء المتجهي على أنه وثائق تشترك في محتوى أو موضوعات مفاهيمية متشابهة.5

غير أن نماذج الموضوعات ليست مرادفًا لنماذج حقيبة الكلمات. فبينما تكتفي الأخيرة بعدّ الكلمات الموجودة داخل مجموعة من الوثائق، تجمع نماذج الموضوعات الكلمات التي يشيع تكرار ظهورها مع بعضها البعض في مجموعات من الموضوعات، يُصاغ كل موضوع كتوزيع احتمالي عبر مفردات من الكلمات. ثم تُمَثَّل كل وثيقة في المجموعة من حيث تلك الموضوعات.6 وبهذه الطريقة، تحاول نماذج الموضوعات بشكل أساسي إجراء هندسة عكسية للخطابات (أي المواضيع) التي أنتجت الوثائق محل الدراسة.7

