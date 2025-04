ما التجذير؟

لاستكشاف الاختلافات بين عمليات الخوارزمية الناشئة، يمكننا معالجة سطر مقتبس من مسرحية شكسبير A Midsummer Night’s Dream: وهو السطر: “Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind.” قبل التجذير، على المستخدمين ترميز بيانات النص الخام برموز مميزة. يُخرج الرمز المميز المدمج في مجموعة أدوات لغة Python الطبيعية (NLTK) النص المقتبس على النحو التالي:

Tokenized: ['Love', 'looks', 'not', 'with', 'the', 'eyes', 'but', 'with', 'the', 'mind', ',', 'and', 'therefore', 'is', 'winged', 'Cupid', 'painted', 'blind', '.']

ومن خلال تشغيل المخرجات المميزة عبر وحدات فرعية متعددة، يُمكننا ملاحظة مدى اختلاف خوارزميات التجذير.