Los LLM pueden ser muy útiles, pero su uso plantea riesgos éticos y sociales. Estos riesgos no son causados por un diseño deficiente o un error del desarrollador: son una consecuencia fundamental tanto de la naturaleza humana como de la forma en que entrenamos a los LLM.

Los LLM adquieren sus conocimientos básicos y sus habilidades lingüísticas mediante un preentrenamiento autosupervisado con una enorme cantidad de muestras de texto sin etiquetar. Después de “aprender” los patrones encontrados a a lo largo de los miles de millones de oraciones en sus datos de entrenamiento, un LLM puede generar texto gramaticalmente coherente que siga esos patrones.

Pero al hacerlo, esos resultados del modelo también podrían reproducir cualquier contenido dañino presente en ese conjunto de datos de entrenamiento. Si los datos de entrenamiento contienen sesgos, imprecisiones, contenido tóxico o puntos de vista discriminatorios, también lo hará el texto que genera LLM. Si los datos de entrenamiento recopilados mediante el raspado indiscriminado de Internet contienen información privada o confidencial, el LLM podría filtrar esa información. En general, la naturaleza probabilística de cómo los LLM generan sus resultados puede conducir a alucinaciones dañinas de la IA.

Existen riesgos adicionales por el potencial de abuso de los LLM. Si sus datos de entrenamiento incluyen información sobre la fabricación de armas o productos químicos peligrosos, el LLM podría ayudar a alguien a dañar a otros. Sin barreras de seguridad, un LLM puede utilizarse para generar desinformación peligrosa (pero convincente). En los escenarios hipotéticos más extremos, un modelo de IA mal alineado podría, en teoría, provocar una guerra nuclear.

Los problemas de alineación pueden surgir de maneras inesperadas. Un famoso experimento mental en IA es el escenario del “maximizador de clips” del filósofo Nick Bostrom. Bostrom describió una superinteligencia artificial encargada de fabricar clips y determinó que la mejor manera de lograr su objetivo es comenzar a “transformar primero toda la tierra y luego aumentar partes del espacio en instalaciones de fabricación de clips”.2

La alineación de LLM, como disciplina, surgió como un intento de mitigar estos riesgos lo suficiente como para hacer que los LLM sean prácticos para el uso en el mundo real y lo suficientemente seguros para el avance continuo. Cuanto más integrados estén los LLM en nuestra vida diaria, más esencial es entender y tener en cuenta posibles desalineaciones con los intereses humanos.