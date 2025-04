No existe un código moral universal. Los valores humanos cambian y evolucionan, y también pueden variar entre empresas, culturas y continentes. Las personas pueden tener valores diferentes a los de sus propios familiares. Así pues, a la hora de alinear sistemas de IA que pueden afectar la vida de millones de personas, ¿quién toma la decisión? ¿Qué objetivos y valores tienen prioridad?

El autor estadounidense Brian Christian enmarca el desafío de manera diferente en su libro “The Alignment Problem: Machine Learning and Human Values”. Plantea: ¿y si el algoritmo no entiende nuestros valores? ¿Y si aprende valores humanos a partir de ejemplos pasados que reflejan lo que hemos hecho pero no lo que queremos ser?6

Otro desafío es la gran cantidad de valores y consideraciones humanas. Los investigadores de la Universidad de California, Berkeley lo describen de esta manera: “hay muchos atributos del mundo que le importan al ser humano y, debido a limitaciones cognitivas y de ingeniería, es imposible enumerar este conjunto completo al robot”.7