¿Qué es el scraping con IA?

La IA permite que los modelos sofisticados raspen sitios web de manera más inteligente, ajustándose a entornos digitales cambiantes con flujos de trabajo adaptativos e incluso funcionando de una manera más ética, evitando los inconvenientes de las herramientas de web scraping más simples.

El scraping con IA también hace que el proceso sea más fácil y rentable. Ahora, las empresas emergentes de de comercio electrónico pueden utilizarlo para realizar estudios de mercado y analytics de redes sociales. Los investigadores académicos pueden analizar artículos de noticias, listados de productos de Amazon u ofertas de trabajo en LinkedIn. Los especialistas en SEO pueden monitorear las clasificaciones de palabras clave, los backlinks y los sitios web de la competencia para mantenerse a la vanguardia. Y las empresas de IA pueden usar los datos extraídos para entrenar sus modelos.

Las interfaces sin código como browse.ai simplifican la creación de scrapers mediante plantillas, acciones de arrastrar y soltar y activadores automatizados. Estas herramientas de IA pueden incluso captar capturas de pantalla de cada página para su auditoría.

Aunque el web scraping no es ilegal ni contrario a la ética en sí mismo, puede resultar problemático cuando se lleva a cabo de forma poco ética. Entre los casos de uso legítimos se incluyen el análisis de datos, la investigación y el seguimiento de los precios de la competencia. Las tareas de scraping comúnmente consideradas poco éticas incluyen el scraping de datos privados, la sobrecarga de servidores o el plagio de contenido. Es responsabilidad del profesional recopilar datos de manera ética y de conformidad con los marcos normativos pertinentes sobre recopilación de datos.