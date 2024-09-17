¿Qué es la inteligencia artificial general (AGI)?

Alan Turing, una figura fundamental en la historia de la informática teórica, publicó una de las primeras y más influyentes definiciones de inteligencia artificial en su artículo de 1950, “Computer Machinery and Intelligence”. El núcleo de su argumento era que la inteligencia puede definirse por el comportamiento, en lugar de cualidades filosóficas místicas. Reconociendo la dificultad de precisar definiciones firmes de conceptos como máquinas y pensamiento, Turing propuso una forma sencilla de solucionar el problema basada en un juego de mesa llamado Imitation Game.

La "prueba de Turing" es simple: un observador humano debe leer muestras de texto y determinar si fueron generadas por un humano o por una máquina. Turing propuso que si un humano no puede distinguir entre el resultado del programa y el resultado de otro humano, se puede decir que el programa demuestra una inteligencia similar a la humana.

Críticas a la prueba de Turing

A pesar de su enorme influencia, los informáticos actuales no consideran que la prueba de Turing sea una medida adecuada de la AGI. En lugar de demostrar la capacidad de las máquinas para pensar, la prueba a menudo simplemente destaca lo fácil que es engañar a los humanos.

Por ejemplo, en 1966, Joseph Weizelbaum creó un programa de chatbot llamado ELIZA que aplicaba reglas simples para transformar el lenguaje humano de la entrada de un usuario en una respuesta del chatbot. El primer programa que diseñó con este chatbot se llamó DOCTOR, diseñado para imitar a un psicoterapeuta rogeriano respondiendo de manera genérica o reformulando la entrada del usuario en forma de pregunta:

Humano: Bueno, mi novio me hizo venir aquí. ELIZA: ¿Tu novio te hizo venir aquí? Humano: Dice que estoy deprimida la mayor parte del tiempo. ELIZA: Lamento escuchar que estás deprimida. Humano: Es verdad. No estoy contenta. ELIZA: ¿Crees que venir aquí te ayudará a no ser infeliz?

Como explicó Weizelbaum en su trabajo de 1976, Computer Power and Human Reason, "le sorprendió ver cuán rápida y profundamente las personas que conversaban con DOCTOR se involucraron emocionalmente con la computadora y cuán inequívocamente la antropomorfizaron". Señaló que incluso su secretaria, que lo vio trabajar en el programa durante meses y obviamente conocía su metodología simple, le pidió que abandonara la habitación para tener privacidad cuando comenzó a conversar con él.1 Este fenómeno se conoce como efecto ELIZA.