Meta lanza nuevos modelos Llama 3.1, incluida la tan esperada variante de parámetros 405B

El martes 23 de julio, Meta anunció el lanzamiento de la colección Llama 3.1 de modelos de lenguaje grandes (LLM) multilingües. Llama 3.1 comprende modelos de IA generativa de código abierto de entrada y salida de texto preentrenados y ajustados con instrucciones en tamaños de 8B, 70B y, por primera vez, parámetros 405B.

El Llama 3.1-405B ajustado a instrucciones, que se presenta como el modelo de lenguaje de código abierto más grande y potente disponible en la actualidad y competitivo con los mejores modelos propietarios del mercado, estará disponible en IBM® watsonx.ai hoy, donde se puede implementar en la nube de IBM, en un entorno de nube híbrida u on premises.

El lanzamiento de Llama 3.1 sigue al lanzamiento del 18 de abril de los modelos Llama 3. En el anuncio de lanzamiento adjunto, Meta declaró que "[su] objetivo en el futuro cercano es hacer que Llama 3 sea multilingüe y multimodal, tenga un contexto más largo y continúe mejorando el rendimiento general en todas las capacidades de LLM, como el razonamiento y la programación".

El lanzamiento de hoy de Llama 3.1 demuestra un progreso significativo hacia ese objetivo, desde una longitud de contexto drásticamente mayor hasta un uso ampliado de herramientas y capacidades multilingües.