Cos'è l'AI storage?

Il data storage tradizionale viene utilizzato per le app aziendali in generale, mentre l'AI storage fornisce la base per addestrare e gestire modelli AI complessi e ad alta intensità di dati in modo efficiente ed economico.

Sebbene lo storage tradizionale gestisca sia dati strutturati che dati non strutturati, è progettato per workload tipici aziendali con schemi prevedibili, non per addestrare modelli su sistemi distribuiti e per eseguire inferenze su larga scala.

L'AI storage si riferisce ai sistemi utilizzati per memorizzare e gestire i dati per addestrare e gestire sistemi di infrastruttura AI, compresi data lake, cloud storage e database. Gestisce enormi volumi di dati non strutturati (ad esempio, immagini, audio, video, dati dei sensori).

Questi tipi di dati richiedono un sistema di storage che offra IOPS (operazioni di input/output operazioni al secondo) elevati e latenza bassissima, specialmente durante l'addestramento e l'inferenza del modello.

In sintesi, la differenza chiave tra lo storage tradizionale e l'AI storage si riduce alle specifiche del workload. Lo storage tradizionale è stato costruito per operazioni coerenti e prevedibili, mentre i workload AI hanno requisiti unici ed impegnativi lungo tutto il ciclo di vita.