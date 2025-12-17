Cos'è la previsione della domanda?

La previsione della domanda si sta evolvendo grazie all'AI e ai metodi di machine learning (ML). In particolare, la previsione della domanda basata su AI è l'uso dell'intelligenza artificiale per stimare la domanda futura di prodotti o servizi.

Queste analytics avanzate possono analizzare dati storici e fornire insight attuabili per i previsori, portandoli a un processo decisionale più informate. Questo nuovo metodo sta rivoluzionando la previsione grazie alla capacità di gestire vasti set di dati e adattarsi alle condizioni di mercato in tempo reale.

Sebbene la previsione della domanda tramite AI sia considerata passiva, si può sostenere che sia un ibrido, che presenta aspetti sia di metodi di previsione passiva che attiva.