Cos'è la sales intelligence?

La sales intelligence, o intelligence sulle vendite, si riferisce alla raccolta di dati per migliorare le prestazioni di vendita e il processo decisionale. Comporta la raccolta sistematica di informazioni su potenziali clienti, clienti esistenti, concorrenti e condizioni di mercato per aiutare i team di vendita a identificare le opportunità, personalizzare l'approccio di vendita e utilizzare dati in tempo reale per concludere affari in modo più efficace.
Sebbene l'intelligence sulle vendite implichi generalmente la raccolta di dati non elaborati, l'analisi delle vendite rivela insight fruibili per migliorare l'intero processo di vendita. Idealmente, i due processi procedono in modo tangente, consentendo ai professionisti delle vendite di semplificare le operazioni e lavorare in modo più efficiente.
Utilizzando questi metodi, i team di vendita utilizzano informazioni specifiche e pertinenti per adattare le strategie a ogni potenziale cliente e situazione. Questo approccio basato sui dati aiuta i rappresentanti di vendita a comprendere i punti deboli del pubblico, i comportamenti di acquisto e i processi decisionali, generando risultati più efficaci. Utilizzando l'analytics predittiva, i team di vendita si preparano anche ai probabili cambiamenti delle condizioni di mercato, utilizzando vari strumenti di vendita.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Negli ultimi anni, con l'aumento esponenziale del volume di dati di intelligence sulle vendite disponibili, i dirigenti aziendali si sono rivolti a tecnologie avanzate per raccogliere informazioni quasi in tempo reale. Questi strumenti aiutano i rappresentanti di vendita a raccogliere molti più dati di quelli che gli esseri umani potrebbero fare da soli. Inoltre, dato che i consumatori B2C e B2B fanno ricerche vaste e approfondite prima di effettuare un acquisto, gli strumenti avanzati di sales intelligence consentono ai team di personalizzare rapidamente le interazioni di vendita e rimanere competitivi.
Oggi, i workflow di sales intelligence che integrano AI e automazione aiutano i team di vendita a navigare in un ambiente frenetico. Secondo una recente ricerca dell'IBM Institute of Business Value, l'83% dei dirigenti prevede che gli agenti di intelligenza artificiale saranno configurati per eseguire azioni in modo autonomo. Entro il 2026, queste azioni si baseranno su metriche operative e cronologie delle transazioni. Inoltre, più della metà dei vertici aziendali, compresi i responsabili delle vendite, segnalano risultati positivi grazie ai workflow basati su AI.
Idealmente, un processo di raccolta di informazioni sulle vendite prevede l'unificazione di più set di dati eterogenei per fornire una visione a 360 gradi dei nuovi lead e dei mercati target. Inoltre, fornisce preziosi insight sulle prestazioni del team di vendita nella pipeline di vendita. Nel corso del tempo, via via che i team di vendita raccolgono più dati, l'intelligence diventa più preziosa, aiutando le aziende a identificare modi per perfezionare e migliorare il processo di vendita sulla base delle informazioni storiche e attuali.
Le organizzazioni di vendita di successo combinano in genere più fonti per creare un piano di intelligence completo. Alcuni modi comunemente usati per raccogliere informazioni sulle vendite includono:
Le fonti di informazione pubbliche forniscono una vasta gamma di dati facilmente accessibili sui clienti. Ad esempio, i siti web aziendali potrebbero offrire informazioni ufficiali su prodotti, servizi, informazioni di contatto degli stakeholder, team dirigenziali e annunci recenti. I rendiconti annuali e i documenti della SEC forniscono informazioni finanziarie e indicazioni strategiche sulle società pubbliche. I comunicati stampa e gli articoli illustrano gli sviluppi recenti. Le piattaforme di social media come LinkedIn offrono insight sulla cultura aziendale e sul sentiment dei dipendenti.
Numerosi servizi di database a pagamento forniscono informazioni più complete e strutturate rispetto a quelle generalmente disponibili dalle fonti pubbliche. Spesso, questi servizi aggregano dati provenienti da più fonti e forniscono funzionalità di ricerca avanzate. Ad esempio, un database aziendale potrebbe offrire profili aziendali dettagliati, mentre i servizi di intelligence specifici del settore si concentrano su set di dati per particolari segmenti di mercato.
Gli strumenti di monitoraggio e analytics forniscono ai team di vendita insight sul comportamento dei potenziali clienti sulle proprie piattaforme. Gli strumenti di monitoraggio dei visitatori del sito web aiutano a identificare chi sta effettuando ricerche su un'azienda specifica, quali offerte o pubblicità sta consultando e con quale frequenza interagisce con un brand. Al contempo, le piattaforme di automazione e monitoraggio del marketing catturano il comportamento di un lead attraverso più punti di contatto, ad esempio monitorando i clic sulle newsletter o altri materiali di marketing.
Il monitoraggio dei social media aiuta a tenere traccia delle conversazioni e del coinvolgimento su un brand o su vari concorrenti e argomenti del settore. Gli strumenti di social listening identificano i potenziali clienti che tendono a discutere di problematiche rilevanti o a esprimere interesse per soluzioni particolari. Ad esempio, reti professionali come LinkedIn forniscono insight preziosi per l'intelligence sulle vendite B2B.
I media e i seminari specifici di settore offrono modalità dirette per interagire con il processo di vendita. In particolare, le pubblicazioni di settore e i rapporti di ricerca offrono un'ampia panoramica delle tendenze del mercato, costituendo potenzialmente la base dell'approccio strategico alle vendite.
I sistemi CRM contengono dati storici preziosi sulle interazioni passate, sulle preferenze di comunicazione e sui modelli di acquisto. Per le organizzazioni con politiche di conservazione dei dati a lungo termine e una buona igiene dei dati, questa fonte di dati interna può fornire insight cruciali sulle strategie di vendita di successo e sui modelli di comportamento dei clienti.
Tecnologie sofisticate di raccolta ed elaborazione costituiscono la spina dorsale del processo di intelligence sulle vendite. Comprendere le tecnologie alla base degli strumenti di sales intelligence aiuta le organizzazioni a prendere decisioni informate sulla propria infrastruttura di intelligence sulle vendite e a iterare i processi esistenti. Molti degli attuali strumenti di sales intelligence implementano queste tecnologie per fornire ai team dashboard in tempo reale o arricchimento istantaneo dei dati.
L'AI e il machine learning completano le piattaforme avanzate di sales intelligence e analisi delle vendite. Gli algoritmi di machine learning analizzano dati storici approfonditi sulle vendite per identificare i pattern e prevedere i risultati, ad esempio nei modelli di lead scoring e nelle previsioni di vendita. Nel frattempo, l'elaborazione del linguaggio naturale converte in insight i dati non strutturati provenienti da fonti come articoli di notizie e comunicazioni aziendali. Queste tecnologie aiutano anche ad aiutare i team di vendita a sviluppare i profili del cliente ideale (ICP) sulla base di set di dati eterogenei.
L'infrastruttura dei big data fornisce la potenza di elaborazione scalabile necessaria per gestire le grandi quantità di dati a supporto dell'intelligence sulle vendite. Le piattaforme cloud consentono alle organizzazioni di memorizzare e analizzare grandi quantità di informazioni mantenendo le prestazioni e l'accessibilità.
Le tecnologie di integrazione dei dati e di ETL consolidano le informazioni provenienti da più fonti in formati unificati e fruibili. Questi sistemi gestiscono il complesso compito di abbinare e unire i record duplicati e di standardizzare i formati dei dati provenienti da fonti diverse.
Questi strumenti consentono ai venditori di automatizzare la raccolta dei dati sul web, ad esempio da piattaforme di social media, database online o siti web. Queste tecnologie utilizzano algoritmi di scansione per raccogliere i dati, supportando l'intelligence sulle vendite da un'ampia varietà di fonti.
L'intelligence sulle vendite comprende vari punti dati, ognuno dei quali serve a uno scopo specifico nel processo di vendita, che si uniscono per fornire una visione a 360 gradi del percorso di vendita. La comprensione di questi tipi di dati di sales intelligence aiuta un'organizzazione a determinare quali fonti potrebbero essere più preziose per i propri obiettivi di vendita specifici.
L'intelligence aziendale costituisce la base fondamentale per molte iniziative di sales intelligence. Questi dati possono includere informazioni di base sull'azienda come dimensioni, fatturato, posizione geografica e settore. Tuttavia, un livello più approfondito di intelligence aziendale potrebbe anche raccogliere informazioni sulla struttura organizzativa, sulle notizie recenti o sulle prestazioni finanziarie. L'intelligence aziendale aiuta i team di vendita a comprendere l'intento del cliente e a identificare le potenziali variabili che potrebbero influenzare le decisioni di acquisto.
L'intelligence sulla concorrenza aiuta le organizzazioni a comprendere le aziende concorrenti. Offre insight sulle attività della concorrenza, sui prezzi e sul posizionamento sul mercato, oltre a dati come la percezione dei clienti. Questi dati aiutano i team di vendita a comprendere il panorama competitivo e a identificare le opportunità di differenziazione.
I dati di contatto si concentrano sui singoli responsabili delle decisioni all'interno di un'organizzazione target. Questi dati possono includere background professionale, ruoli lavorativi, numeri di telefono, attività sui social media, percorsi di carriera e interessi personali. Comprendere i contatti chiave aiuta i professionisti delle vendite a costruire un rapporto e a personalizzare gli stili di comunicazione in base alle preferenze individuali.
I dati firmografici forniscono informazioni demografiche sulle organizzazioni target, ad esempio età dell'azienda, numero di dipendenti, modello di business e struttura organizzativa. I dati firmografici aiutano i team di vendita a segmentare e indirizzare in modo corretto particolari segmenti di un mercato.
I dati storici interni possono comprendere le prestazioni di vendita passate e i modelli di acquisizione dei clienti, oltre all'analisi delle transazioni. Questo tipo di intelligence rivela i fattori comuni che contribuiscono a risultati di successo e può persino identificare nuove opportunità di espansione.
I dati sull'intento, o segnali di intento, catturano i segnali comportamentali che indicano la probabilità che un potenziale cliente effettui un acquisto. Questi dati potrebbero includere l'attività sul sito web, il coinvolgimento sui social media, il consumo di contenuti e i pattern di ricerca. I dati sull'intento potrebbero anche includere variabili più attive come nuovi round di finanziamento o fusioni. Questo tipo di intelligence aiuta i team di vendita a identificare i potenziali clienti attivamente alla ricerca di soluzioni, o che potenzialmente entrano in nuovi mercati, per contribuire alla generazione di lead e al raggiungimento delle relative tempistiche.
I dati tecnografici si applicano allo stack tecnologico e all'infrastruttura digitale utilizzati dai potenziali clienti. È utile per i team di vendita del software, che utilizzano i dati tecnografici per comprendere i requisiti di integrazione e le opportunità competitive. Questi dati spesso includono le pratiche IT esistenti, le attuali soluzioni software e i workflow tecnologici.
Una solida piattaforma di intelligence sulle vendite offre numerosi vantaggi che hanno un impatto diretto sulle prestazioni di vendita e sulla crescita dell'organizzazione. A livello individuale, i dati di vendita preparano gli agenti prima di effettuare una chiamata o un incontro. A livello organizzativo, l'intelligence sulle vendite fornisce indicazioni sulle pratiche di vendita più efficaci. Alcuni dei principali benefici dell'intelligence sulle vendite includono:
L'intelligence sulle vendite migliora la definizione delle priorità di comunicazione. Utilizzando dati pertinenti, i team di vendita identificano rapidamente quali sono i clienti con maggiori probabilità di conversione, in base a criteri specifici come le dimensioni dell'azienda e i segnali di acquisto. Questo approccio consente ai rappresentanti di concentrarsi su opportunità di maggior valore e di dedicare più tempo alla promozione di interazioni autentiche con i potenziali clienti.
L'intelligence sulle vendite aiuta i rappresentanti di vendita a identificare opportunità uniche e ad anticipare le esigenze dei clienti. La preparazione basata sui dati porta a proposte di vendita più convincenti, aumentando il potenziale di conversione.
Grazie agli insight dettagliati e in tempo reale sulle problematiche uniche di un potenziale cliente o sulle tendenze a livello di settore, i professionisti delle vendite creano messaggi più pertinenti per comunicare con i lead di alto valore. Spesso questo approccio personalizzato aumenta i tassi di risposta e crea relazioni più solide nel tempo.
I team di vendita, grazie a una solida intelligence sulle vendite, possono chiudere un maggior numero di trattative in tempi più brevi, riducendo i lunghi processi di ricerca. Una maggiore efficienza significa anche che i rappresentanti possono gestire più potenziali clienti senza sacrificare la qualità, con conseguente miglioramento complessivo della produttività. Inoltre, l'intelligence sulle vendite identifica le vulnerabilità e le tattiche, aumentando l'innovazione attraverso una migliore comprensione dei processi da parte dei team di vendita.
I rappresentanti di vendita riducono i tempi di vendita fornendo le informazioni giuste al momento giusto. Ottenendo in anticipo informazioni sui principali responsabili delle decisioni di un potenziale cliente o sulle possibili obiezioni, i team di vendita concludono le trattative in un tempo minore. Questo approccio elimina le comunicazioni inutili e, idealmente, riduce significativamente i cicli di vendita.
L'implementazione efficace dell'intelligence sulle vendite richiede molto di più della semplice selezione delle funzioni e delle fonti di dati giuste. Le aziende di successo sviluppano approcci sistematici alla raccolta dei dati che consentono ai team di vendita di ottimizzare continuamente le proprie prestazioni nel tempo. Alcune best practice per trasformare il processo di intelligence sulle vendite includono:
L'intelligence sulle vendite è utile solo se è accurata e attuale. È necessario stabilire delle procedure per convalidare l'accuratezza dei dati e aggiornarli regolarmente. Molte organizzazioni implementano politiche di governance dei dati che definiscono la responsabilità per la manutenzione dei dati.
Secondo una recente ricerca dell'IBM Institute for Business Value, il 64% dei CEO afferma che il rischio di rimanere indietro li spinge a investire nelle nuove tecnologie. Molti lo fanno prima di comprendere appieno il valore che queste tecnologie apportano alle loro organizzazioni. Questa tendenza può portare a perdere opportunità e a ridurre il ROI. Obiettivi chiaramente definiti e casi d'uso attentamente ponderati dovrebbero aiutare a guidare la scelta degli strumenti e la definizione delle priorità dei dati.
Le implementazioni di intelligence sulle vendite di maggior successo integrano perfettamente la raccolta e l'analisi dei dati nelle attività quotidiane e nelle piattaforme esistenti. L'integrazione del CRM garantisce che i dati siano disponibili quando e dove i rappresentanti di vendita ne hanno più bisogno, mentre la collaborazione interdipartimentale con entità pertinenti come i team di marketing mantiene l'allineamento.
È fondamentale mantenere gli standard di privacy e conformità attraverso la raccolta di informazioni e garantire che i dati siano memorizzati in modo sicuro. Le organizzazioni devono garantire che le loro pratiche di raccolta dei dati siano conformi alle normative locali sulla privacy. Dovrebbero inoltre ottenere le autorizzazioni giuste per la raccolta dei dati e prestare molta attenzione alle preferenze dei potenziali clienti in merito alle comunicazioni.
Definire metriche chiare per il successo e misurare regolarmente le prestazioni aiuta a garantire che gli investimenti intelligenti producano un rendimento. L'analisi regolare di metriche come i tassi di conversione dei lead può aiutare a identificare le aree di miglioramento e guidare le decisioni strategiche.
I team di vendita dovrebbero essere addestrati a fondo sia sulle risorse di intelligence disponibili, sia su come applicare gli insight in modo efficace. Questa formazione include l'addestramento tecnico su come utilizzare il software di sales intelligence e linee guida strategiche sull'interpretazione dei dati e degli insight. I corsi di formazione regolari aiutano i professionisti delle vendite a rimanere aggiornati con la realtà in evoluzione.
Esplora il potenziale rivoluzionario degli agenti AI che possono integrarsi facilmente nelle tue operazioni aziendali.
Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Scopri come operano le organizzazioni, consenti ai responsabili delle vendite di unificare i workflow, automatizzare le decisioni e generare insight in tempo reale sulla produttività e sulla crescita dei ricavi.
Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Esplora una roadmap strategica su come la tua organizzazione può sfruttare al meglio le opportunità dell'AI generativa con una trasformazione avanzata basata su Salesforce.
Registrati per ricevere questo report IDC Spotlight e scoprire come sbloccare il potenziale dei tuoi dati aziendali con la gen AI.
IBM watsonx Orchestrate automatizza le attività di vendita ripetitive attraverso i conversational ai chatbots, consentendo ai team di vendita di dedicarsi alle relazioni con il cliente.
IBM iX aiuta le aziende a trasformare la metodologia di vendita e le operazioni che generano fatturato attraverso iniziative basate sui dati.
Aumenta i ricavi e migliora la produttività con una visione a 360 gradi dell'attività di vendita.
IBM watsonx Orchestrate, con la sua tecnologia di automazione e AI generativa, può aiutare il tuo team di vendita a raggiungere il massimo del suo potenziale.