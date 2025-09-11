Cos'è la sales intelligence?

Negli ultimi anni, con l'aumento esponenziale del volume di dati di intelligence sulle vendite disponibili, i dirigenti aziendali si sono rivolti a tecnologie avanzate per raccogliere informazioni quasi in tempo reale. Questi strumenti aiutano i rappresentanti di vendita a raccogliere molti più dati di quelli che gli esseri umani potrebbero fare da soli. Inoltre, dato che i consumatori B2C e B2B fanno ricerche vaste e approfondite prima di effettuare un acquisto, gli strumenti avanzati di sales intelligence consentono ai team di personalizzare rapidamente le interazioni di vendita e rimanere competitivi.

Oggi, i workflow di sales intelligence che integrano AI e automazione aiutano i team di vendita a navigare in un ambiente frenetico. Secondo una recente ricerca dell'IBM Institute of Business Value, l'83% dei dirigenti prevede che gli agenti di intelligenza artificiale saranno configurati per eseguire azioni in modo autonomo. Entro il 2026, queste azioni si baseranno su metriche operative e cronologie delle transazioni. Inoltre, più della metà dei vertici aziendali, compresi i responsabili delle vendite, segnalano risultati positivi grazie ai workflow basati su AI.

Idealmente, un processo di raccolta di informazioni sulle vendite prevede l'unificazione di più set di dati eterogenei per fornire una visione a 360 gradi dei nuovi lead e dei mercati target. Inoltre, fornisce preziosi insight sulle prestazioni del team di vendita nella pipeline di vendita. Nel corso del tempo, via via che i team di vendita raccolgono più dati, l'intelligence diventa più preziosa, aiutando le aziende a identificare modi per perfezionare e migliorare il processo di vendita sulla base delle informazioni storiche e attuali.