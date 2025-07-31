Cos'è una pipeline di vendita?

Una pipeline di vendita efficace suddivide il processo di vendita in passaggi chiari che riflettono il modo in cui un lead diventa cliente. Ogni passaggio rappresenta una fase del percorso dell'acquirente, dal primo contatto alla vendita finale. Man mano che un lead si sposta lungo la pipeline, il venditore intraprende azioni specifiche per guidare il processo in avanti.

La pipeline si comporta come una mappa: aiuta il team di vendita a vedere a che punto è ogni offerta e cosa deve succedere dopo. Ad esempio, se un lead ha mostrato il proprio interesse ma non ha ancora ricevuto una proposta, il venditore sa che è il momento di prepararne una. Se un accordo rimane bloccato nella stessa fase per troppo tempo, il team può intervenire e capire cosa non va.

Le pipeline di vendita aiutano a fissare obiettivi di vendita, a individuare tempestivamente i problemi e a trovare modi per migliorare l'esperienza del cliente. Una pipeline può essere tracciata in molti modi. Indipendentemente dallo strumento, l'idea è la stessa: dare al team una visione completa dei contratti attivi e facilitarne la gestione.