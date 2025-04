AI per la ricerca di potenziali clienti

Nel corso dei decenni, una serie di progressi tecnologici in accelerazione hanno fornito ai team di vendita set di dati più granulari sui potenziali clienti e sul loro comportamento, oltre a opportunità quasi infinite per raggiungerli sui diversi canali. Agli albori della ricerca di potenziali clienti, le aziende si affidavano a metodi di ricerca in uscita relativamente poco efficienti, come le chiamate a freddo e la ricerca negli elenchi aziendali.

Con l'avvento di semplici sistemi di gestione delle relazioni con il cliente (CRM) negli anni '90, i venditori hanno utilizzato strumenti digitali per archiviare e gestire i dati dei clienti in modo più efficiente. Questa ricerca di potenziali clienti basata sui dati ha resa la ricerca dei lead più efficace e ricca di sfumature.

Nel corso degli anni, le aziende leader si sono basate su queste pratiche per integrare tecnologie come l'automazione, il machine learning e l'analytics dei dati. Queste tecniche riducono il tempo dedicato ad attività manuali, come l'immissione dei dati, e prevedono la probabilità di conversione in modo più efficiente. Ad esempio, molte aziende hanno adottato un'automazione semplice, come modelli di e-mail, per comunicare rapidamente con i potenziali clienti o hanno lanciato semplici chatbot per rispondere a domande comuni sui prodotti.

L'adozione diffusa dell'AI generativa (gen AI) per ottimizzare ulteriormente queste attività, in particolare dopo il rilascio di strumenti avanzati come ChatGPT, è stata rapida. Tra il 2023-2024, l'adozione della gen AI nelle funzioni di marketing e vendita è aumentata notevolmente più che in altri settori, secondo una recente ricerca.2

Oggi, gli strumenti di vendita di gen AI di nuova generazione aiutano i reparti ad analizzare i punti deboli per personalizzare le offerte per i clienti, ricercare i clienti per garantire che le proposte soddisfino efficacemente le loro esigenze, riassumere le riunioni di vendita e generare rapidamente comunicazioni di follow-up con i potenziali clienti.