Cos'è l'automazione delle vendite?

I team di vendita di molti settori spesso viaggiano per incontrare i clienti nei luoghi in cui vivono o lavorano. Anche in trasferta, fanno affidamento sull'accesso a informazioni aggiornate e hanno bisogno di accedere ai dati ovunque si trovino durante le loro chiamate di vendita. I professionisti delle vendite possono utilizzare le app di vendita durante gli incontri con i clienti per ricevere e aggiornare informazioni, che possono diffondersi in ogni organizzazione. Crea una singola fonte affidabile per tutte le informazioni, consentendo ai rappresentanti in trasferta e a quelli in ufficio di prendere decisioni in base agli stessi dati.