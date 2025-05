AI per la generazione di lead

Le campagne di marketing generiche tramite e-mail o social media appartengono ormai al passato. L'AI può aiutare i team di marketing a creare messaggi diretti e personalizzati per i potenziali clienti, non limitandosi al titolo professionale e ai settori. Tutto inizia con la creazione del profilo cliente ideale. La creazione di questo profilo può aiutare i team di marketing e vendita a individuare i modelli e a identificare i più probabili potenziali clienti. Una volta creato questo profilo cliente, è possibile utilizzare un approccio personalizzato ai contenuti per le iniziative di generazione di lead.

Alcuni esempi specifici includono e-mail, pubblicità, pagine di destinazione e altro, tutti personalizzati per un utente. L'oggetto e il testo dell'e-mail potrebbero essere basati sulle interazioni passate dei destinatari, sui settori in cui lavorano o su dati demografici. Ne risulta una comunicazione altamente mirata, in cui i destinatari ricevono solo annunci di prodotti o servizi pertinenti. Se un destinatario è spesso su Linkedin ed è alla ricerca di lavoro nel settore alimentare, può ricevere annunci di lavoro personalizzati inviati direttamente alla sua e-mail come follow-up.

In modo simile al lead scoring automatizzato, lead mirati possono essere ottenuti introducendo una strategia e delle tecnologie di automazione delle vendite. Gli strumenti di automazione delle vendite possono essere implementati per gestire meglio i lead in entrata e i potenziali clienti in uscita. Invece di utilizzare fogli di calcolo e altri strumenti desktop per svolgere attività che richiedono molto tempo, come il monitoraggio dei potenziali clienti, i professionisti delle vendite possono ora utilizzare una piattaforma condivisa con altri professionisti delle vendite.