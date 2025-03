Cos'è un profilo cliente?

Questo è il metodo migliore se l'organizzazione utilizza la segmentazione del mercato per la propria attività. Esso separa i profili per ogni strategia di marketing adottata dall'azienda e separa i clienti in base al segmento in cui rientrano. Questo metodo riconosce i diversi tipi di clienti con cui un'azienda potrebbe lavorare, invece di concentrarsi su un gruppo specifico.

Con questo metodo di profilazione dei clienti, le aziende possono creare materiali di comunicazione su misura, specifici per le preferenze individuali. Un altro utilizzo della segmentazione riguarda l'ottimizzazione dei canali, come l'invio di messaggi attraverso i canali rilevanti per ciascun segmento. Può trattarsi di un'e-mail o di materiale di marketing fisico per clienti fedeli, oppure di un messaggio di testo per utenti più giovani.