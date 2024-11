Che cos'è il Customer Effort Score?

Le organizzazioni possono chiedere alle persone di selezionare un'emoticon specifica per descrivere la loro esperienza. Questi sondaggi utilizzano in genere emoticon con i volti o il pollice in alto, in basso o di lato per offrire agli intervistati una scelta semplice. Sebbene siano molto più facili da completare per i clienti, non forniscono tante informazioni approfondite come gli altri tipi di sondaggi.