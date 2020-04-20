Infrastruttura per l'AI: perché lo storage è importante

Forse la tua organizzazione ha recentemente deciso di acquistare nodi di calcolo e iniziare a usare l'intelligenza artificiale (AI). Ci sono molti aspetti della tua infrastruttura IT e del landscape tecnologico da esaminare mentre ti prepari ai workload di AI, inclusi, e forse soprattutto, i tuoi sistemi di storage. L'AI è guidata dai dati, e il modo in cui i tuoi dati vengono memorizzati può influenzare significativamente l'esito del tuo progetto di AI. Non solo, ma le quattro diverse fasi dell'AI (inserimento, preparazione, addestramento e inferenza) hanno ciascuna esigenze e requisiti di storage differenti.

Purtroppo, alcune organizzazioni si concentrano sul lato computazionale dell'AI e trascurano il lato storage. Questo focus singolare può, e a volte lo fa, portare all'interruzione o al completo fallimento dei progetti di AI. Per facilitare la fase di addestramento dell'AI, sono necessarie enormi quantità di dati. Questi dati devono essere acquisiti, memorizzati e preparati in modo da poter essere "alimentati" nella fase di addestramento. Senza la possibilità di inserire, memorizzare e consumare i dati necessari per l'addestramento, il progetto sarà a rischio di fallimento.

I progetti di AI richiedono un'infrastruttura di storage con prestazioni, scalabilità e flessibilità eccellenti. La buona notizia è che gli storage odierni possono essere progettati appositamente per soddisfare le esigenze dei progetti di AI. Due grandi esempi sono Sierra e Summit, tra i supercomputer più potenti al mondo.

Ora, vediamo alcuni requisiti.