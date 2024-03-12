Cos'è l'hyperscale?

La breve panoramica illustrata suggerisce che AWS eccelle per il suo accesso globale e la scalabilità avanzata. GCP è una scelta interessante per le aziende che hanno bisogno di una gestione dei dati di alto livello e che desiderano misurarsi con funzionalità come il machine learning, mentre Azure offre un'integrazione fluida con gli altri prodotti Microsoft e una maggiore sicurezza.

Al di là di questi tre giganti del mercato, IBM Cloud sta suscitando un notevole interesse per come sta impiegando l'AI, che è alla base delle sue offerte hyperscale. OCI di Oracle, infine, offre una soluzione pensata per risparmiare sui costi e ospitare applicazioni cloud-native.

Come è evidente, questi fornitori si differenziano in modo significativo nell'approccio e nelle aree di competenza, ma presentano anche delle analogie. Ad esempio, i primi tre provider offrono attualmente servizi cloud-native che supportano i protocolli zero-trust network access (ZTNA), progettati per offrire un'alternativa alle VPN che possono invece presentare vulnerabilità di sicurezza.