Cos'è la memoria flash NAND?

Le fondamenta della memoria flash NAND sono iniziate con lo sviluppo del MOSFET (transistor a effetto campo a ossido metallico e semiconduttore) nel 1960, che ha permesso la miniaturizzazione di massa dell'elettronica.

Nel 1967, Dawon Kahng e Simon Min Sze, ricercatori dei Bell Labs, proposero che il gate flottante di un MOSFET potesse essere riutilizzato come memoria di sola lettura riprogrammabile (ROM).

Questo concetto gettò le basi per le tecnologie di memoria cancellabile. Nel 1971, l'ingegnere Intel Dov Frohman inventò la memoria di sola lettura programmabile cancellabile (EPROM), che utilizzava la luce ultravioletta per cancellare i dati attraverso una finestra trasparente sul chip.

Il successivo avanzamento è arrivato con la memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente (EEPROM) alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80. A differenza delle EPROM, le EEPROM possono essere cancellate tramite segnali elettrici. Questa innovazione rappresentò un miglioramento significativo in termini di comodità e funzionalità.

La memoria flash è emersa negli anni '80 grazie al lavoro del dottor Fujio Masuoka presso Toshiba. Il termine "flash" deriva da un collega che osservò che i dati potevano essere cancellati dal chip "alla stessa velocità del flash di una macchina fotografica".

Durante gli anni 2000 e 2010, i produttori hanno compiuto progressi significativi nella densità, nelle prestazioni e nell'affidabilità delle memorie flash NAND grazie alle innovazioni nella progettazione e nelle tecniche di produzione delle celle. Queste innovazioni trasformarono la memoria flash NAND da una tecnologia di archiviazione di nicchia alla base del data storage moderno.