Un all-flash array (AFA) è un tipo di sistema di data storage esterno che utilizza esclusivamente supporti hardware di memoria flash, ovvero unità solid-state drive (SSD) per lo storage persistente dei dati. L'AFA è anche chiamato sistema di dischi di storage a stato solido o solid-state array (SSA).

A differenza degli hard disk drive (HDD) a disco rotante, le SSD non contengono parti mobili e offrono velocità e durata migliorate. Rispetto ai soli HDD, i sistemi all-flash storage, composti da SSD o da sistemi ibridi composti da SSD e HDD, consentono un accesso più rapido ai dati migliorando la velocità di elaborazione e riducendo il carico della CPU.

Il flash storage varia sia in termini di storage che di fattore di forma. Alcuni SSD, come quelli che si trovano nelle unità flash USB, sono più piccoli di una monetina da un centesimo. Mentre i primi SSD potevano contenere solo una piccola quantità di dati, con il progredire della tecnologia e in conformità con la Legge di Moore, quella capacità di storage si è moltiplicata.

Oggi, grazie alla tecnologia SSD, è possibile gestire molto facilmente un terabyte di dati (o più). Grazie alle loro dimensioni compatte e alla robusta struttura a stato solido, le unità SSD sono onnipresenti nell'elettronica, ad esempio all'interno di laptop, tablet, telefoni cellulari e console di gioco.

Oltre alle applicazioni di livello consumer, anche gli SSD e gli AFA hanno avuto un impatto rivoluzionario sullo storage aziendale. Tradizionalmente, i data center organizzativi si affidavano a HDD configurati come network-attached storage (NAS) o storage area network (SAN), o a entrambi, per il data storage e il recupero dei dati. Questo fino a quando i progressi nello storage non hanno reso gli all flash array un'alternativa conveniente e hanno introdotto diversi miglioramenti delle prestazioni adatti alle applicazioni ad alte prestazioni.

In genere, le unità solid-state drive sono preferibili ai dischi rigidi. Tuttavia, gli array ibridi che configurano SSD e HDD all'interno dello stesso chassis consentono ai fornitori di aggiornare i sistemi esistenti sostituendo solo una parte dei supporti fissi con la tecnologia flash. Gli AFA, o array ibridi, sono attualmente la scelta principale per le soluzioni NAS e SAN su larga scala.