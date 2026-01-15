Consigli utili per affrontare queste 6 sfide di integrazione AI

Mantenere i dati privati e sicuri deve essere una priorità per le aziende. Secondo il report Cost of a Data Breach 2025 di IBM: "i sistemi AI non governati hanno maggiori probabilità di essere violati e sono più costosi in caso di violazioni".4 Sebbene il report abbia rilevato che solo una piccola percentuale della popolazione oggetto di ricerca (13%) ha subito violazioni di modelli AI o applicazioni, tra coloro che sono stati compromessi, il 97% non disponeva di controlli di accesso all'AI adeguati.5 Di conseguenza, il 60% degli incidenti di sicurezza AI ha portato a dati compromessi, mentre il 31% ha causato interruzioni operative.5

Consigli utili:

Rafforza la sicurezza delle identità adottando metodi di autenticazione moderni resistenti al phishing come le passkey e implementando controlli operativi affidabili per identità non umane come gli agenti AI.4

Rafforza le basi della cybersecurity, inclusi il controllo degli accessi, la crittografia e la gestione delle chiavi.4

Istruisci regolarmente i tuoi dipendenti sulle minacce emergenti dell'AI e sulle best practice.