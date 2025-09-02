Crea workflow end-to-end affidabili basati su AI che iniziano e terminano con un valore
I nostri servizi di integrazione dell'AI consentono alle organizzazioni di creare, per clienti e dipendenti, esperienze basate su AI che sbloccano una nuova crescita. Con l'integrazione di servizi AI predefiniti, tra cui IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications, ottimizzi la capacità dell'AI di fornire risultati misurabili in domini critici tra cui HR, procurement, servizio clienti e oltre.
Non limitarti a potenziare le attività, bensì ripensa al modo in cui il lavoro viene svolto utilizzando i tuoi dati con un'orchestrazione dell'AI osservabile, governata e accessibile attraverso qualsiasi esperienza utente, per creare più velocemente workflow scalabili con AI integrata.
Non ci limitiamo a creare modelli e agenti AI. Forniamo app di agentic AI che integrano perfettamente l'esperienza dell'utente, l'esecuzione autonoma dei processi e i dati basati su AI per ottenere risultati aziendali reali.
Ottieni un impatto scalabile in tutte le aree della tua attività, tra cui servizio clienti, finanza, procurement, risorse umane e molto altro, con le nostre partnership strategiche e gli asset e la piattaforma leader di settore watsonx.ai. Questi servizi sono tutti disponibili e garantiscono fin dall'inizio governance, controllo e misurazione del valore dell'AI di livello aziendale.
Integriamo la governance in tutto il processo di sviluppo dell'AI, con monitoraggio, controllo e tracciamento del valore integrati, per garantire che ogni app di agentic AI sia sicura, conforme e misurabile.
Trasforma interi processi, dall'AI generativa all'esperienza dell'utente, fino ai workflow e ai dati, utilizzando le app basate su agentic AI per offrire una maggiore automazione, ridurre costi e prendere decisioni più rapide e intelligenti nell'intero processo.
Crea flussi di lavoro intelligenti che utilizzano AI, dati e analisi dei rischi per trasformare gli obiettivi di AI in concreti risultati di business.
Sblocca tutto il valore dei tuoi dati con una strategia personalizzata per utilizzare al meglio i tuoi investimenti nell'intelligenza artificiale.
Scopri come lavoriamo con i clienti per creare una strategia di AI responsabile e trasparente, supportata da framework e metodologie di governance organizzativa e da piattaforme di governance dell'AI automatizzate.
