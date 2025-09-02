Servizi di integrazione dell'AI

Crea workflow end-to-end affidabili basati su AI che iniziano e terminano con un valore

Elimina i silos con la trasformazione basata su AI

I nostri servizi di integrazione dell'AI consentono alle organizzazioni di creare, per clienti e dipendenti, esperienze basate su AI che sbloccano una nuova crescita. Con l'integrazione di servizi AI predefiniti, tra cui IBM® Consulting Advantage for Agentic Applications, ottimizzi la capacità dell'AI di fornire risultati misurabili in domini critici tra cui HR, procurement, servizio clienti e oltre.

Non limitarti a potenziare le attività, bensì ripensa al modo in cui il lavoro viene svolto utilizzando i tuoi dati con un'orchestrazione dell'AI osservabile, governata e accessibile attraverso qualsiasi esperienza utente, per creare più velocemente workflow scalabili con AI integrata.
Funzionalità Progetta e implementa le app di agentic AI

Non ci limitiamo a creare modelli e agenti AI. Forniamo app di agentic AI che integrano perfettamente l'esperienza dell'utente, l'esecuzione autonoma dei processi e i dati basati su AI per ottenere risultati aziendali reali.

 Non hai mai usato gli agenti? Maggiori informazioni qui Trasformazione su scala enterprise

Ottieni un impatto scalabile in tutte le aree della tua attività, tra cui servizio clienti, finanza, procurement, risorse umane e molto altro, con le nostre partnership strategiche e gli asset e la piattaforma leader di settore watsonx.ai. Questi servizi sono tutti disponibili e garantiscono fin dall'inizio governance, controllo e misurazione del valore dell'AI di livello aziendale.

 Maggiori informazioni sui nostri partner Progettazione della governance

Integriamo la governance in tutto il processo di sviluppo dell'AI, con monitoraggio, controllo e tracciamento del valore integrati, per garantire che ogni app di agentic AI sia sicura, conforme e misurabile.

 Maggiori informazioni sui nostri servizi di governance dell'AI Esecuzione dell'AI end-to-end

Trasforma interi processi, dall'AI generativa all'esperienza dell'utente, fino ai workflow e ai dati, utilizzando le app basate su agentic AI per offrire una maggiore automazione, ridurre costi e prendere decisioni più rapide e intelligenti nell'intero processo.

 Maggiori informazioni sui nostri servizi di automazione

Insight

Scopri come i leader aziendali possono implementare l'agentic AI in modo efficace ed efficiente.
Stai sprecando i tuoi agenti AI?
In questo blog, scopri come navigare tra le complessità dell'agentic AI per poterla utilizzare al massimo delle sue potenzialità.
Utilizzare gli agenti AI per la business transformation
Scopri come un Chief Investment Officer (CIO) utilizza gli agenti AI per fornire insight in tempo reale e aumentare l'efficienza dei team.
Scalare l'agentic AI su AWS con IBM Consulting Advantage
Scopri come IBM Consulting Advantage for Agentic Applications offre un approccio strutturato per creare, implementare e scalare le app basate su agentic AI su Amazon Web Services.
I nostri esperti Francesco Brenna
Senior Partner and VP, AI Integration, IBM Consulting
Sumeet Parashar
Associate Partner, Global AI Integration Services, Microsoft Offering, IBM Consulting
Janorious Rabeela
Global CTO, AI Integration Services, IBM Consulting
Shobhit Varshney
Head of Data and AI, VP & Sr. Partner, IBM Consulting
Tom Utiger
Global AI Integration Services Leader, IBM Consulting
Soluzioni correlate Consulenze per l'intelligenza artificiale

Crea flussi di lavoro intelligenti che utilizzano AI, dati e analisi dei rischi per trasformare gli obiettivi di AI in concreti risultati di business.

 Esplora i servizi di consulenza per l'AI Data consulting

Sblocca tutto il valore dei tuoi dati con una strategia personalizzata per utilizzare al meglio i tuoi investimenti nell'intelligenza artificiale.

 Esplora i servizi di consulenza sui dati Governance dell'AI

Scopri come lavoriamo con i clienti per creare una strategia di AI responsabile e trasparente, supportata da framework e metodologie di governance organizzativa e da piattaforme di governance dell'AI automatizzate.

 Esplora i servizi di governance per l'AI
Fasi successive

