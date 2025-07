Cosa devono sapere i CIO sull'utilizzo degli agenti AI per la business transformation

In parole povere, un agente AI è uno strumento. Uno strumento con grande potere e potenziale, certo, ma ciò non toglie che non debba comunque essere utilizzato in modo corretto per raggiungere il suo potenziale.

Pensa ai tuoi sistemi legacy come a delle auto da corsa d'epoca. Sebbene siano state realizzate in un periodo storico con tecnologie meno recenti, il potenziale è comunque presente. Hanno solo bisogno di qualche modernizzazione ad hoc per supportare l'integrazione delle ultime e migliori tecnologie. Dopodiché, potrai rimetterti in pista e andare più forte che mai.

Abbiamo sperimentato personalmente cosa significa provare a utilizzare agenti AI prima di risolvere integrazioni critiche della piattaforma e incongruenze nel formato dei dati. I sistemi obsoleti e isolati possono ostacolare l'adozione dell'AI. Quindi cosa puoi fare?

Mappare i workflow critici Identifica i colli di bottiglia Dare priorità alle integrazioni per eliminare i silos di dati mirati

Nel caso del mio team, abbiamo incluso l'ottimizzazione dell'infrastruttura e delle applicazioni, nonché la riprogettazione dei nostri processi aziendali end-to-end. Abbiamo investito in architetture API-first, soluzioni strategiche per partner di piattaforma e strumenti di automazione IBM per contribuire a semplificare l'interoperabilità tra sistemi legacy e moderni.