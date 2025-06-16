Quando si incontrano i leader aziendali, c'è entusiasmo per il potenziale di ciò che l'agentic AI può fare per un'organizzazione. Inoltre, è evidente la necessità di rispondere alla domanda su come i leader aziendali possono implementare l'agentic AI in modo efficace ed efficiente.

Una nuova ricerca dell'IBM Institute for Business Value mostra il consenso e l'entusiasmo dei leader aziendali: l'86% di quelli intervistati si aspetta che l'automazione dei processi e la reinvenzione del workflow siano più efficaci con gli agenti AI entro il 2027.

Gli strumenti tradizionali di AI o di automazione offrono utili incrementi di produttività, seppur ancora marginali, ma non stanno trasformando il processo sottostante. Con l'agentic AI, possiamo davvero iniziare a ottenere risultati aziendali più grandi e strategici che possono creare maggiore produttività ed efficienza in un'organizzazione.

Non vogliamo solo che l'AI ci dica cosa fare, ma anche che inizi ad agire. Dobbiamo andare oltre gli assistenti AI ed espandere ciò che è possibile con gli agenti AI in grado di eseguire e adattare i processi sotto la supervisione umana. Questo cambiamento richiede una vera reingegnerizzazione del modo in cui viene svolto il lavoro, sbloccando il tipo di valore che i dirigenti aziendali vogliono davvero ottenere.

Secondo l' IBM Institute for Business Value, già il 76% dei dirigenti intervistati afferma di gestire e fornire proof-of-concept che consentono l'automazione autonoma di workflow intelligenti tramite gli agenti AI.

Tutti i clienti con cui ho lavorato vogliono che abbiamo una profonda comprensione dell'agentic AI, un punto di vista credibile e un'esperienza di scalabilità dell'agentic AI. E per buone ragioni. L'agentic AI offre molte promesse e un immenso potenziale per trasformare le attività, ma con essa arrivano le esigenze tecniche e la necessità di un cambiamento culturale all'interno dell'organizzazione.

Dalla mia esperienza personale ho imparato che il "come" è diventato un aspetto fondamentale per clienti e organizzazioni. Sono ansiosi di vedere risultati incredibili in termini di riduzione dei costi, efficienza e produttività. Le seguenti sono le mie opinioni su come integrare questa tecnologia e scalarla per ottenere ottimi risultati.