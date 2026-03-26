La détection des secrets est le processus qui consiste à trouver et à signaler les données sensibles connues sous le nom de « secrets » dans les bases de code ou d’autres emplacements au sein des environnements de développement logiciel. Cette couche de défense automatisée permet de garantir qu’aucune information sensible n’est codée en dur ou introduite dans le code source sous une forme facilement lisible ou non chiffrée.

La détection des secrets fait partie d’une approche « shift left » qui déplace la sécurité plus tôt dans le processus de développement. Les secrets peuvent proliférer au-delà du code, augmentant le risque d’exposition à des incidents de sécurité. La protection automatisée par détection des secrets peut contribuer à sécuriser les workflows des développeurs à l’échelle.